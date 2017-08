40 Meter hoher Kran kippt in Baustelle

Duisburg. Ein 40 Meter hoher Baukran ist am Mittwochmorgen auf einer Großbaustelle in Duisburg umgekippt. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch erlitt ein Bauarbeiter nach Angaben der Polizei einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Über den Schaden war zunächst nichts bekannt. Er beschränkte sich jedoch auf die Baustelle, die Umgebung war nicht betroffen. Nachdem das technische Gerät der Feuerwehr am Morgen für eine Bergung des Krans nicht ausreichte, wurde eine Spezialfirma beauftragt. Diese soll den Kran spätestens am Donnerstag bergen. dpa/lnw