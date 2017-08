16 Kinder nach Ferienfreizeit im Krankenhaus

Lennestadt. Bei einer Ferienfreizeit im Sauerland sind 16 Kinder wegen Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Rettungswagen und Notärzte in der Nacht zum Sonntag im Einsatz, um die Kinder aus dem Münsterland zu versorgen. Die Gruppe war in einer Schützenhalle von Lennestadt untergebracht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle vermutete das Gesundheitsamt, dass sich die Kinder mit einem Norovirus infizierten. Zu ihrem Gesundheitszustand waren am Sonntagmorgen keine Details bekannt. Am Samstag entschied die 60-köpfige Gruppe, die Ferienfreizeit abzubrechen. dpa/lnw