Wohnblock zum Wegknabbern

Leise zischelt das Wasser aus einer metallenen Verbindungsschelle und tropft auf den staubigen Boden. Frank Borutzki beugt sich über die Pumpe und dreht an einem Ventil. Ein feiner Wasserstrahl entweicht, er richtet sich auf und ruft: „Also hier ist alles gut“, in Richtung des großen, gelben Abbruchbaggers. Dort steht Daniel Richter von der Firma Liebherr und ist auf Fehlersuche. Denn oben am Bagger kommt kein Wasser an, oder zumindest nur wenig. „Direkt am Abbruchgreifer gibt es bei dem Bagger noch eine zusätzliche Wasserversorgung. Dadurch soll entstehender Staub direkt gebunden werden“, erklärt er. Irgendwo auf dem Weg dorthin scheint es eine Verstopfung zu geben, die verhindert, dass am Ende des mehr als 20 Meter langen Arms genug Druck ankommt. „Das ist eher so eine Zusatzmaßnahme und zum Glück für die Arbeiten nicht entscheidend“, sagt der Fachmann. Baggerfahrer Frank Borutzki nickt zustimmend und deutet auf eine der Wasserkanonen, die links und rechts des Abbruchhauses stehen.

Staub mit Wasser binden „Die sorgen schon zu genüge dafür, dass wir hier nicht alles vollstauben.“ Die Kanonen schießen einen feinen Wassernebel in die Luft rund um die Abbruchstelle. Damit können rund 90 Prozent des entstehenden Staubes gebunden werden und verteilen sich nicht auf den Autos und Balkonen in der Nachbarschaft. „Ganz ohne Staub geht es natürlich nicht, aber durch die Kanonen ist das schon eine ziemlich saubere Sache“, erklärt Borutzki noch knapp, dann muss er auch loslegen – er hat schließlich einiges an Arbeit vor der Brust, der Wohnkomplex an der Potsdamer Straße ist gewaltig.

Auf der anderen Seite des Bauzauns haben sich schon etliche Schaulustige versammelt, die darauf warten, dass der Bagger endlich zubeißt. Einer von ihnen ist Thomas Engel. Gemeinsam mit seinem Enkel Lukas steht er in respektvollem Abstand hinter der Absperrung und beobachtet, wie Baggerfahrer Borutzki mit geübten Bewegungen das Führerhaus der Baumaschine erklimmt. Dumpf wummernd erwacht der Motor des Abbruchbaggers zum Leben und der lange Arm erhebt sich. Rund um den Abbruchgreifer zeichnet sich auf feinem Sprühnebel ein Regenbogen in den morgendlichen Himmel über Königsborn. Die Reparaturbemühungen scheinen von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Dann öffnet sich ein Fenster an der Fahrerkabine des Baggers und eine Hand mit einer Fernbedienung kommt zu Vorschein. Auf Knopfdruck nehmen die beiden Wasserkanonen ihre Arbeit auf und der erfahrene Baggerfahrer hat nicht zu viel versprochen. Binnen Sekunden ist das gesamte Haus in eine gräuliche Gischt gehüllt. Feine Tropfen verteilen sich auf der kahlen Fassade, der gelben Lackierung des Baggers und auf Thomas Engel und Lukas, die schnell ihre Brötchentüte in Sicherheit bringen.

Jetzt spreizen sich die Zangen des Abrissgreifers, stehen offen, wie das Maul eines Dinosauriers. Der Baggerarm reckt sich empor zum obersten Stockwerk des ehemaligen Wohnhauses. Die Kiefer schließen sich um den obersten Querträger und teilen ihn mühelos entzwei. Fußballgroße Trümmer brechen aus der Bissstelle und fallen zu Boden.

Abriss von oben nach unten „Es ist wichtig, immer von oben nach unten zu arbeiten, nur so ist ein kontrollierter Abbruch möglich“, erklärt Broutzki. Zwischen Bagger und Wohnblock-Ruine hat sich schon ein beachtlicher Trümmerhaufen aufgeschichtet. Jetzt ist Jörg Stöppel gefragt. Er sitzt einige Meter entfernt im „kleinen“ Bagger und räumt auf, indem er den Schutt in die bereitstehenden Container füllt.

Das Abbruchteam ist gut eingespielt, die Arbeiten kommen flott voran. Ein Grund, warum sich ein weiterer Kollege sputen muss. Einfach abreißen kann man Gebäude nämlich nicht. Besonders dann nicht, wenn sie mit Schadstoffen belastet sind, wie bei dem Block an der Potsdamer Straße. Dann ist einiges an Vorarbeit zu leisten (siehe Text unten).

Der Löwenanteil an der Arbeit ist die Vorbereitung

Bevor der große Bagger überhaupt den ersten Bissen nehmen konnte, waren umfangreife Vorbereitungsarbeiten im Inneren und an der Fassade nötig.

„Das meiste, was wir hier schon erledigt haben, sieht man von außen gar nicht“, sagt Markus Kemper. Er leitet die Arbeiten im Inneren des Wohnblocks an der Potsdamer Straße und hat es dabei mit einem extrem gesundheitsschädlichen Stoff zu tun: mit Asbest. Anfang der 70er Jahre, als der Block gebaut worden ist, gab es für die Verwendung von Baumaterialien noch andere Vorschriften, sodass sich der einst als „Wunderfaser“ gelobte Stoff in vielen Bereichen wieder findet. Die Dämmplatten an der Außenwand der Gebäude sind bereits entfernt, im Innenbereich schleift Kemper gerade eine dunkle Schicht vom Fußboden, die ebenfalls mit der gesundheitsschädlichen Faser durchsetzt ist. „Beim Schleifen achten wir penibel auf die Sicherheit, die Arbeiten werden nur im Vollschutzanzug durchgeführt und die Wohnungen werden zuvor versiegelt, sodass kein Staub nach außen dringen kann“, erklärt Kemper. Während der Bagger schon die ersten Stücke aus der Hauswand beißt, sind er und ein Kollege noch dabei, die letzten Wohnungen in den Nummern 8 und 10 zu bearbeiten. „Wir werden damit dann genau rechtzeitig fertig, wenn der Bagger hier angekommen ist.“ Das gesamte Material, das mit Asbest belastet ist, muss gesondert entsorgt werden. Die Säcke mit dem Schleifstaub der Bodenbeläge etwa, kommen sofort in gekennzeichnete Container und werden dann gesondert vom übrigen Bauschutt abgeholt.

Der Innenabriss macht somit bei schadstoffbelasteten Gebäuden den Löwenanteil der Abbrucharbeiten aus. Ein Knochenjob: „Wenn man den ganzen Tag unter Atemschutz die schwere Schleifmaschine bedient, weiß man abends, was man getan hat“, sagt Kemper.

Und er muss sich ranhalten, denn die Abbrucharbeiten kommen gut voran. Für ihn werden es noch einige arbeitsreiche Tage werden, sozusagen mit dem großen, gelben Abrissbagger immer direkt im Nacken.

Die Abbruchstelle ist ein gut geschütztes Areal

Ein leer stehendes Abbruchhaus scheint eine magische Anziehungskraft auszuüben. Nicht nur für die schaulustigen Zaungäste, sondern auch für Hobbyfilmer oder Abenteurer.

Nachts in der verlassenen Ruine herumzuklettern ist jedoch höchst gefährlich. Besonders jetzt, da die Abbrucharbeiten begonnen haben und die Stabilität in den Häusern, an denen der Bagger bereits geknabbert hat, nicht mehr vollständig gegeben ist.

Aber auch ein Ausflug in die noch stehenden Gebäude ist nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich. Gerade in den Bereichen, in denen asbesthaltige Baumaterialien abgetragen werden, kann die Atemluft mit den schädlichen Fasern durchsetzt sein. Das Einatmen kann schon nach kurzer Zeit schwere Schäden an der Lunge anrichten.