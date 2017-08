Wie ein Zahnarzt in der Unterwelt

Wer sich Mario Raabs Arbeitsplatz nähert, den überkommt automatisch dieses Ziehen im Zahn, was nur ein ganz bestimmtes Geräusch auslösen kann: Aus dem Kanalschacht neben dem Technikwagen dröhnt es, dieses typische Zahnarztbohrer-Quietschen, das Millionen Menschen unwillkürlich zusammenzucken lässt. Tatsächlich hat das, was Mario Raab seit gut anderthalb Wochen in zwei Metern Tiefe in den Straßen von Unnas Gartenvorstadt tut, durchaus Ähnlichkeit mit der Tätigkeit eines Zahnarztes. Denn Mario Raab macht sauber und bereitet den Untergrund für etwas Neues vor.

Wurzeln, Betonablagerungen, alte Rohrreste – mehrmals täglich bekommt Raab dies zu Gesicht. Im Auftrag der Stadtbetriebe Unna fräst er den alten Mischwasserkanal frei, bevor dort ein neuer Kanal eingezogen wird. Unter die Erde muss er dafür nicht; das erledigt ein Roboter. Wie ein sehr lang gezogenes Spielzeugauto bewegt sich der Roboter auf vier Rädern durch den Kanal, gesteuert von Mario Raab im Technikwagen. „Dass ich selbst mal runter in den Kanal muss, ist selten“, sagt der 37-Jährige. Wozu auch, hat er doch mit der eingebauten Kamera auf dem Roboter alles im Blick. An einem eingebauten Schreibtisch sitzt er in dem Technikwagen, der direkt neben dem Kanalschacht geparkt ist, und beobachtet auf einem Monitor, wo er sich mit seinem Roboter gerade befindet. „Von einem Kanalschacht aus können wir 100 Meter in jede Richtung fahren“, erklärt Mario Raab, „nur einen Knick im Rohr, das kann der Roboter nicht fahren.“ Für die Arbeiten in der Gartenvorstadt bedeutet dies, dass Mario Raab seinen Technikwagen alle paar Stunden umparken muss, um sich das nächste Stück Kanal vorzunehmen.

Der Bohrkopf hat neben zwei Lampen auch einen kleinen Scheibenwischer, der die Kameralinse sauber hä ... Der Bohrkopf hat neben zwei Lampen auch einen kleinen Scheibenwischer, der die Kameralinse sauber hält. Foto: Gemünd Während der kleine Roboter vollgestopft ist mit Kameratechnik, eigener Beleuchtung und sogar einem Miniatur-Scheibenwischer, muss Mario Raab ihn „von Hand“ hinunter in den Kanal lassen. Nach jeder Fahrt kontrolliert er den Bohrkopf, reinigt ihn und tauscht ihn gegebenenfalls aus. Denn auch das ist wie bei einem Zahnarzt: „Je nachdem, wo und was ich bohren muss, verwende ich verschiedene Bohrköpfe“, erklärt Raab. Betonablagerungen und Wurzeln – das muss der kleine Bohrer am häufigsten wegfräsen, damit das neue Rohr glatt in den alten Kanal eingezogen werden kann. All das sieht Mario Raab auf seinem Monitor – manchmal auch mehr. „Da taucht halt alles so auf, was die Menschen in den Abfluss und die Toilette werfen und von dem sie denken, man sieht es nie wieder“, sagt Mario Raab mit einem Schmunzeln. Dass das nicht immer der schönste Anblick ist, versteht sich von selbst. Aber Raab hat auch schon spannende Sachen im Kanal entdeckt. „Das war mal in Wolfsburg in einem Kanal, da sah man auf dem Monitor eine Münze, auf der die Jahreszahl zu erkennen war. Da stand auf jeden Fall eine 18 vor“, erzählt er. Und so ganz alleine ist der Roboter im Kanal auch nicht. „Wenn man ihn eine längere Zeit ruhig stehen lässt, kommt auch mal eine Ratte vorbei. Die sind neugierig, was da los ist.“ Sobald Mario Raab den Bohrer aber leicht bewegt, sind die an sich scheuen Tiere schnell wieder verschwunden.

Bis Ende der Woche wird Mario Raab noch mit seinem Roboter die Kanäle unter der Gartenvorstadt frei fräsen. Sind alle Hindernisse beseitigt, kann der Einbau des neuen Kanalrohrs beginnen. Und das Zahnarztbohrer-Geräusch ist wieder verschwunden.