Vogel fliegt in die Oberleitung

Der Auslöser für den Oberleitungsschaden auf der Bahnstrecke zwischen Holzwickede und Unna ist wohl ein Vogel, der in die Leitung geflogen ist. Wie eine Sprecherin der Eurobahn auf Anfrage unserer Redaktion sagte, habe die Deutsche Bahn, die für das Schienennetz und damit auch für die Oberleitungen zuständig ist, mitgeteilt, dass offenbar ein „Vogelflugschaden“ der Auslöser für den Vorfall war. In Folge der Kollision des Vogels mit der Oberleitung habe es einen Kurzschluss gegeben, wodurch ein Tragseil der Leitung herunterhing. Die Eurobahn, die in diesem Moment auf den Gleisen fuhr, riss dadurch weitere Teile der Oberleitung ab. Die Lok der Eurobahn ist offenbar nicht groß beschädigt worden. „Sie befand sich heute Nacht in der Werkstatt und ist bereits wieder einsatzfähig“, sagte die Sprecherin. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

Die Bahn war gestern am späten Nachmittag aus Holzwickede kommend kurz vor dem Bahnhof Unna liegen geblieben, 110 Reisende saßen knapp zwei Stunden in der Bahn fest und wurden dann von der Feuerwehr in einen Ersatzzug auf dem parallel verlaufenden Gleis gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.