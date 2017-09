Verdächtiger in Costa Rica gefasst

Ein mittelamerikanisches Internetmedium berichtet von der Verhaftung eines Deutschen. Alles deutet darauf hin, dass es sich um den Mann handelt, den Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei für den Mörder einer 47-jährigen Unnaerin halten. Der Name des Verdächtigen, den die deutschen Ermittlungsbehörden Anfang Juli öffentlich gemacht hatten, taucht in dem Artikel auf. Die Frau war Ende Juni in ihrer Wohnung an der Morgenstraße zu Tode gekommen. Für eine Bestätigung der Verhaftung war die Dortmunder Staatsanwaltschaft bisher nicht zu erreichen.

Zu klären ist wohl auch die Frage, wo dem Mann nun der Prozess gemacht wird. Die Internetzeitung berichtet von einem Raubdelikt, verübt in Costa Rica, der dem Verhafteten zur Last gelegt werden soll. Verhaftet wurde er durch Agenten von Justizermittlungsbehörden, die mit Interpol zusammenarbeiteten.

Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund hatten am 5. Juli die Fahndung nach dem Mordverdächtigen öffentlich gemacht. Das Opfer war am 29. Juni in seiner Wohnung gefunden worden. Mitte Juli wurde bekannt, dass der Verdächtige im Ausland vermutet wurde. Die Behörden fahndeten über die deutschen Grenzen hinaus, schließlich weltweit. Offenbar hatte sich der 47-jährige Fröndenberger unmittelbar nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hatte zwischenzeitlich erklärt, dass sie nicht mit einem schnellen Fahndungserfolg rechne.

Der Mann soll eine sporadische Beziehung zu seinem Opfer in Unna unterhalten haben. Dem Vernehmen nach hatte er auch eine Beziehung zu einer Frau in Costa Rica. Das mittelamerikanische Medium erwähnt gewalttätiges Verhalten und Alkohol. Seinerzeit war über Kontakte zur Drogenszene spekuliert worden, die die Staatsanwaltschaft aber nicht bestätigt hatte.