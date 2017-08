Überraschung am Kirchenportal

Frisch gestrichen, beschlagen und saniert glänzt der Eingang der Evangelischen Kirche Unna seit Montagmittag wieder. Wie vor über hundert Jahren erstrahlen die Türen in altem Glanz. Das freut vor allem Hans-Peter Wigger, den Vorsitzenden des Fördervereins: „Endlich bieten die beiden Türen wieder eine optische Einheit.“

Nachdem die Türen vor rund sechs Wochen abtransportiert wurden, reinigte ein Steinmetz zunächst das Gemäuer rund um die betroffenen Stellen. Am Montag wurden beide Türen wieder in die Angeln gehängt. Die historischen Türen hielten bei der Sanierung eine große Überraschung parat. Als Pfarrer Jürgen Düsberg und Hans-Peter Wigger den Restaurator besuchten, erhielten sie eine erstaunliche Nachricht: „Herr Körner hatte von der ersten Holzschicht etwas abnehmen müssen. Darunter kamen alte Ornamente zum Vorschein, die an die 500 Jahre alt sind“, berichtet Wigger. Das sind rund 400 Jahre mehr, als zuvor angenommen. Diese alten Ornamente waren jedoch schon so zerstört, dass sie leider nicht mehr zu retten waren. Dennoch freuen sich alle Beteiligten, die Türen nun genauer rückdatieren zu können.

Optisch hat sich an den Türen einiges getan. Auffallend neu sind die Metallbeschläge am unteren Rand der beiden Türen. Auf alten Fotos war zu sehen, dass diese einst vorhanden, zwischenzeitlich aber entfernt worden waren. Dieser Urzustand sollte im Zuge der Sanierung wieder hergestellt werden. Kunstschmied Rüdiger Willecke hat die neuen Beschläge angebracht, für die Nägel war er ebenfalls zuständig. „Auf den Nägeln war teils einen Zentimeter dick Farbe aufgetragen. Die habe ich zuerst abgemacht und dann neue aufgetragen“, erklärt er. Die Rostspuren, die die Nägel unter der Farbe haben, machen das Bild der Türen gänzlich authentisch. Ebenso wie das Holz wurden auch die Nägel im Laufe der Jahre öfters saniert. Die Nägel mit den ovalen Köpfen sind alt, die mit den runden Köpfen neuer. Fehlten welche, so hat Willecke sie durch neu geschmiedete Nägel ersetzt. Zudem waren die Federn in den Türklinken kaputt. „Die funktionieren jetzt wieder wie Döppken“, freut sich Wigger.

Der finale Schliff kommt am Donnerstag, schätzt Ralf Körner. Den Schriftzug über der Tür konnte er wegen einer Verletzung an der Hand noch nicht sanieren. Pünktlich zum Stadtfest soll das Portal aber fertiggestellt sein.