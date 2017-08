Überraschender Fund am Morgentor

Eigentlich hatten weder der LWL-Archäologe Wolfram Essling-Wintzer noch Projektleiter Thomas Matter damit gerechnet, dass sie bei den Bauarbeiten zur Kortelbach-Sanierung am Morgentor so früh auf etwas stoßen, das von archäologischem Interesse ist. Doch am Mittwochmittag berührt die Schaufel des Baggers plötzlich Backstein, senkrecht angeordnete Backsteine. Schnell ist klar: In anderthalb Metern Tiefe sind die Bauarbeiter auf eine Tür gestoßen. Die weiteren Ausgrabungen zeigen: Es handelt sich um einen Verbindungsgang eines Gewölbekellers.

In nur anderthalb Metern Tiefe stoßen die Bauarbeiter auf das Gewölbe. Foto: Gemünd In nur anderthalb Metern Tiefe stoßen die Bauarbeiter auf das Gewölbe. Foto: Gemünd „Bei unseren Bodenproben im Vorfeld der Bauarbeiten haben wir davon nichts gefunden“, ist Thomas Matter von den Stadtbetrieben überrascht. Auch Wolfram Essling-Wintzer, der für den Landschaftsverband die Bauarbeiten begleitet, zeigt sich erstaunt. „Mit Fundamenten der ehemaligen Stadtmauer habe ich gerechnet, aber nicht damit.“ „Damit“ – das sind Überreste der alten Schnapsbrennerei Voss, die bis zum Bau des Verkehrsrings Mitte der 1960er-Jahre genau dort stand, wo nun die Baugrube gegraben wird.

Stadtheimatpfleger Wolfgang Patzkowsky (2.von rechts) war sofort zur Stelle, als der Fund bekannt wu ... Stadtheimatpfleger Wolfgang Patzkowsky (2.von rechts) war sofort zur Stelle, als der Fund bekannt wurde. Foto: Gemünd Dass die Bauarbeiter auf die alten Gewölbemauern der 1966 abgerissenen Brennerei-Gebäude gestoßen sind, bestätigt nach einem fachkundigen Blick Stadtheimatpfleger Wolfgang Patzkowsky, den die Stadtbetriebe direkt nach dem Fund auf die Baustelle holen. „Die Brennerei hat Wein und Schnaps unterirdisch gelagert. Die Gewölbe dürften sich parallel zum Ostring bis zum Gebäude des Hellweger Anzeigers hinziehen“, erklärt Patzkowsky.

Mit dem Fund ändert sich auf der Baustelle alles: Die Arbeiten ruhen. „Wir werden uns jetzt mit der Baufirma zusammensetzen und beraten, wie wir weiter vorgehen“, sagt Projektleiter Thomas Matter. Der bisher ausgehobene Teil der Baugrube wird nun zunächst mit Spritzbeton ausgegossen, um ihn zu stabilisieren.