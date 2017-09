Straßensperrungen im Unnaer Süden

Die Baumaßnahme am Käthe-Kollwitz-Ring wird vorgezogen. Eigentlich sollte dort gearbeitet werden, wenn die marode Kreuzung Feldstraße/Massener Straße saniert wird. Mit dem Projekt an diesem stark belasteten Knotenpunkt will die Stadt warten, bis ein Stück weiter nördlich der Ausbau der Kreuzung Hansastraße/Hochstraße abgeschlossen ist.

Feldstraße muss warten

An der Stelle ist der Kreis Unna verantwortlich: Die neue Kreuzung und der Straßenausbau bis zum neuen Kreisverkehr am Afferder Weg sollen im Herbst fertig werden.

Danach also folgt die Sanierung der Feldstraßen-Kreuzung. Sie soll möglichst zügig umgesetzt werden, sagt Katja Sahmel. Deswegen werde nun schon an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Ring/Hertingerstraße gebaut. Dieses Vorgehen passe auch der Baufirma besser in den Plan, die für beide Kreuzungen zuständig ist.

Am Ring müssen noch Leerrohre verlegt werden. Sie dienen der Vorbereitung: Ampeln sollen modernisiert werden und benötigen dafür neue Zuleitungen. In diesem Zusammenhang soll dann auch die Straßendecke der Kreuzung Ring/Hertingerstraße saniert werden, was bisher ausgespart wurde, während andere Abschnitte des Innenstadtrings bereits saniert sind.

Der Hillering in Höhe Billmerich (rot) wird vom 11. September bis 6. Oktober saniert. Die Umleitung ... Der Hillering in Höhe Billmerich (rot) wird vom 11. September bis 6. Oktober saniert. Die Umleitung (blau) führt in einer nordöstlichen Schleife über die B1. Vom 6. bis 22. September wird am Käthe-Kollwitz-Ring gebaut, die Zufahrt über die Hertingerstraße gesperrt. Die empfohlene Umleitung (grün) führt über Iserlohner Straße und B1. Karte: mapz.com/Raulf Ab Mittwoch soll der Käthe-Kollwitz-Ring einspurig befahrbar sein. Die Stadt lässt die Hertingerstraße unterhalb der Einmündung Gerichtsstraße sperren. Eine Umleitung führt vom Südring kommend über Wasserstraße, Iserlohner Straße und Bundesstraße 1.

Aus der Innenstadt heraus auf den Verkehrsring geht es nur bis zum 13. September: Im ersten Bauabschnitt bleibt die Linksabbiegespur der Hertingerstraße in Höhe Neumarkt befahrbar. Danach wird sie für den zweiten Bauabschnitt abgebunden. Die Umleitung führt dann vom Südring kommend über Josef-Ströthoff-, Flügel- und Gürtelstraße.

Man sei bemüht, alle Arbeiten zügig zu erledigen und Behinderungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Dass diese Maßnahme sich nun zeitlich mit einer Straßensanierung durch Straßen NRW (Text unten) überschneidet, könnte sich allerdings als unglücklich herausstellen. Die Umleitung um die Hillering-Baustelle führt von Billmerich aus über Hertingerstraße und B1. Autofahrer müssten beachten, so die Stadt, dass die Hertingerstraße ab dem Ring gesperrt ist.

Einbahnstraße am Hillering

Die Deckensanierung am Hillering soll am 11. September beginnen und bis zum 6. Oktober abgeschlossen sein. Straßen NRW lässt dort die teils sehr wellige Straße zwischen der Buschstraße und der Hausnummer 70 erneuern. Während der Arbeiten soll die Straße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Billmerich befahrbar sein.