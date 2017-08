Statiker überprüfen Gewölbe

Einen Tag, nachdem die Bauarbeiter in anderthalb Metern Tiefe auf Mauern der ehemaligen Brauerei und Brennerei Voss gestoßen sind, wurde am Donnerstag die Baugrube stabilisiert. „Der Aushub vom Mittwoch wurde rausgeholt und der bisher gegrabene Bereich an den Wänden mit Spitzbeton gesichert“, sagt Projektleiter Thomas Matter von den Stadtbetrieben im Gespräch mit unserer Redaktion. Bevor nun die eigentlichen Ausschachtungsarbeiten weitergehen, soll das gefundene Kellergewölbe komplett freigelegt werden. „Der Bagger wird rund um die Mauern des Gewölbes und entlang der Grubenwand schrittweise tiefer graben, bis das Gewölbe und die Tür, die wir gefunden haben, so frei liegen, dass man das Gewölbe betreten kann“, erklärt Matter.

Mitte der kommenden Woche soll dann ein Statiker klären, wie die Bauarbeiten weitergehen können. Das Anwesen der Brauerei Voss wurde 1855 als landwirtschaftlicher Betrieb, Brennerei, Brauerei und Schankwirtschaft in einem errichtet. In den weitläufigen Kellergewölben wurde Bier, Wein und Likör gelagert. Diese Gewölbe blieben auch nach dem Abriss der oberirdischen Gebäude 1966 erhalten.

Für die Sanierung des Kortelbaches stellen diese Gewölben jetzt ein doppeltes Problem dar: Nicht nur die Frage, wie die Grube nun weitergegraben werden kann, steht im Raum. Es geht auch um die Standsicherheit der Baumaschinen an der Oberfläche. „Allein der Bagger, der den Spezialbohrer in die Baugrube hinablässt, wiegt 35 Tonnen“, sagt Thomas Matter, „sollten im Bereich rund um die Baugrube ebenfalls noch unterirdische Gewölbe vorhanden sein, werden die ein solches Gewicht nicht aushalten.“

Um zu klären, ob die Gewölbe auch im weiteren Baustellenbereich unter der Erde verlaufen, werden nun zusätzliche Bodenuntersuchungen durchgeführt. Sollte es weitere Gewölbe geben, müssten diese gegebenenfalls erst verfüllt werden, bevor schwere Baustellenfahrzeuge auf die Baustelle fahren könnten. Dass es am Morgentor weitergeht, daran besteht kein Zweifel. „Der Kanal muss in die Erde“, bringt es Thomas Matter auf den Punkt.