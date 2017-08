Sperrung nun doch ab der Talstraße

Verwaltungssprecher Oliver Böer teilte unserer Redaktion am Donnerstag auf Nachfrage mit, die Sperrung werde so umgesetzt, wie sie beschlossen worden war. Und diese Beschlusslage ist eindeutig: Ab der Talstraße sollen keine Autos mehr über die Bornekampstraße fahren. So hatte es der zuständige Fachausschuss im Juni dieses Jahres gefordert. Eine entsprechende Beschilderung sei bereits bestellt. Die Umsetzung soll „kurzfristig erfolgen“, versprach Böer jetzt.

Zunächst wollte die Verwaltung den Sperrpoller aber in Höhe des zweiten Teichs aufstellen lassen. Sie hatte mit den Interessen betroffener Anlieger argumentiert: Neben einem Landwirt seien private Hausbesitzer betroffen, die bei einer Sperrung ab der Talstraße ihre Gartenzufahrten nicht mehr nutzen können. Diese Anlieger müssen sich jetzt offenbar Alternativen überlegen, wenn sie ihre Gärten mit Fahrzeugen erreichen wollen. Die Betroffenen würden jetzt informiert, so Böer.

Dass die Sperrung anders umgesetzt werden sollte als beschlossen, hatte Kritik aus den Reihen der Ratspolitiker hervorgerufen. Am Donnerstag hatte CDU-Fraktionschef Rudolf Fröhlich noch einmal nachgelegt und gegen „schlechten Stil“ der Verwaltung protestiert. Björn Merkord hatte für die Bündnisgrünen betont, dass eine Sperrung ab der Talstraße ganzjährig auch im Sinne des Naturschutzes sei.