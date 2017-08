Schwimmbecken für Schmutzwasser

Von der Hammer Straße aus sind die Bauarbeiten nur zu erahnen. Zufällig geschützt durch eine Reihe Bäume errichtet eine Spezialfirma zwei kantige Betonbauwerke. Es handelt sich um einen Stauraumkanal und ein Drosselbauwerk. Beide gehören zum Mischwasserkanal, der ab 2019 endgültig den Kortelbach vom Schmutz befreien soll.

Der Größenvergleich mit Bagger und Kran verdeutlicht die Dimensionen. Der Stauraumkanal soll groß genug sein, um auch Starkregenfolgen bewältigen zu können.

Die längere der beiden Anlagen misst 26 Meter, ist also einen Meter länger als das Schwimmbecken am Bergenkamp. Sie ist 5 Meter breit und 6,30 Meter hoch. Und demnächst soll sie in der Tiefe verschwinden. An diesem lang gezogenen Kasten soll einmal der neue Abwasserkanal aus Richtung Süden ankommen. Der Kanal führt Mischwasser, und dieses wird heutzutage möglichst getrennt. Nur schmutzige Flüssigkeit soll in die Kläranlage gelangen. Was nicht mehr geklärt werden muss, soll in natürliche Gewässer fließen. Die Mischung aus Regen und Abwasser aus Tausenden Unnaer Haushalten soll im Stauraumkanal zur Ruhe kommen. Schmutz sinkt darin nach unten, sauberes Wasser bleibt oben. Das Wasser gelangt dann durch ein Kanalrohr in den Kortelbach. Die schmutzige Brühe fließt unterirdisch eine Stufe weiter in ein sogenanntes Drosselbauwerk. Dieses ist knapp halb so lang wie die Regenwasserbehandlungsanlage, ebenso breit und sogar noch 1,20 Meter höher. Es dient als Puffer und regelt die Fließgeschwindigkeit des Schmutzwassers in Richtung Kläranlage.

Hochwasserschutz

Die Anlagen könnten von ihren Dimensionen her als doppelstöckige Tiefgaragen dienen. Dass sie so groß sind, ist das Ergebnis aufwendiger Berechnungen. Der Lippeverband hat im Vorfeld ermitteln lassen, wie viel Flüssigkeit der Kortelbach im Schnitt führt – 240 Liter pro Sekunde – und wie groß die künftig zu erwartenden Mengen sind. Das System dient dem Hochwasserschutz und soll groß genug sein, um auch Starkregenereignisse zu bewältigen. „Je mehr Wasser wir unterirdisch stauen, desto weniger Schaden kann an der Oberfläche entstehen“, sagt Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft und des Lippeverbands.

Noch über der Erde und noch sauber: In diesem Betonbecken, 25 Meter lang und mehr als sechs Meter hoch, wird demnächst das Mischwasser aus der Kanalisation gestaut.

Die Betonarbeiten für den Stauraumkanal sind bereits gut vorangeschritten. Die Bauwerke sollen jetzt durchtrocknen. Wenn sie stabil genug sind, werden sie abgesenkt. Die Betonkästen haben noch keine Böden. Sie sollen ausgebaggert werden, sodass die Wände nach und nach in die Tiefe sinken.

Die Anlage soll im Frühjahr 2018 in Betrieb genommen werden. Zuvor wird noch ein 120 Meter langes Grabenprofil gebaut. Es führt vom Stauraumkanal zum Kortelbach. Das saubere Regenwasser soll dort hindurch in den Bachlauf fließen.

Abschluss bis 2019

Ab dem Frühjahr 2018 geht der Kanalbau zwischen dem Stausystem und der Viktoriastraße weiter. Dort fehlt dann noch ein 820 Meter langer Kanal. Er soll teils im unterirdischen Vortrieb gebaut werden. Die Rohre werden also von einem ausgeschachteten Loch in der Tiefe zum nächsten Loch gepresst. Weiter im Norden hat der Lippeverband auf diese Weise schon den alten Bahndamm in der Nähe des Tierheims mit seinem Kanalrohr unterquert. Im Jahr 2019 soll die Entflechtung des Kortelbachs nördlich der Viktoriastraße abgeschlossen werden. Im selben Jahr will die Stadt Unna ihr Kortelbach-Projekt im Innenstadtbereich abschließen. Letztlich gehören beide zusammen und der Bach, der im Bornekamp noch quellfrisch ist, würde dann sauber in den Mühlbach bei Heeren münden.

Hier fließt der schmutzige Kortelbach noch in den Abwasserkanal. Der Übergabepunkt wurde vor einigen Monaten umgebaut, weil Schmutzwasser in den Heerener Mühlbach gelangt war und dort ein Fischsterben ausgelöst hatte. In zwei Jahren soll der Bach auf Unnaer Gebiet komplett vom Schmutzwasser befreit sein.