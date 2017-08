Schutz vor dem Klemmbrett-Trick

Im Zweifel abwehren: Das dachte sich eine zwar gehbehinderte aber rüstige ältere Dame, der am Donnerstagmittag zwei unbekannte junge Frauen auf der Hertingerstraße begegneten. Die eine trug ein Klemmbrett, trat sehr nah an die Seniorin heran und sprach sie fröhlich an, während die andere an ihr vorbeiging. Die Vermutung steht im Raum, dass es Komplizinnen waren, eine Frau also das Opfer ablenken, die andere ihr Geld oder anderes stehlen wollte. Wie berichtet kam es so weit nicht, weil die 84-Jährige laut und mit erhobenem Gehstock jegliche Kontaktaufnahme ablehnte.

Auch am Freitag ließ sich noch nicht aufklären, was die unbekannten Frauen im Schilde führten. Bei der Polizei waren keine Anzeigen eingegangen. Auch zu Diebstahls- oder Raubdelikten sei es am Donnerstag in der Unnaer Innenstadt nicht gekommen, teilte die Pressestelle mit.

Die Aktion, die den Eindruck einer Umfrage erweckte, war jedenfalls nicht genehmigt. Wenn Organisationen oder Unternehmen in der Innenstadt Werbeaktionen oder Umfragen durchführen wollen, brauchen sie dafür eine Erlaubnis der Stadt.

Eine Aktion genehmigt

Für Donnerstag hatte das Rathaus tatsächlich eine solche Genehmigung erteilt: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace war mit Dialogmitarbeitern in der Innenstadt unterwegs. Ein Zusammenhang zu den zwei weiblichen Personen, die der Seniorin unangenehm aufgefallen waren, besteht aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Greenpeace-Mitarbeiter waren zum einen ein Mann und eine Frau, zum anderen deutlich an ihrer Kleidung mit Greenpeace-Aufschrift zu erkennen. Ein Zeuge bestätigt zudem, dass diese Werber für den Umweltschutz seriös auftraten und sich an Regeln hielten (siehe Text unten).

Dass Mitarbeiter aggressiv oder gar in Verdacht erregender Weise auftreten, komme für Greenpeace auch nicht infrage, erklärt Eva Kowalski-Stasiak aus der Greenpeace-Zentrale in Hamburg. „Das Wichtigste im Direkt-Dialog ist unser guter Ruf“, sagt sie. Es gebe wenig Beschwerden über die Männer und Frauen, die im Auftrag von Greenpeace in den Fußgängerzonen Passanten ansprechen, um Fördermitglieder zu gewinnen. Die „Dialoger“ hielten sich an die Qualitätskriterien, die ihnen mit auf den Weg gegeben werden.

Eindruck: Ruf beschädigt

Allerdings müssten sie häufiger mal auf der Straße gegen ein schlechtes Image angehen, sagt die Greenpeace-Sprecherin. Es gebe offenbar Organisationen, die im Direkt-Dialog tätig sind, aber weniger seriös auftreten. Solche Organisationen gab es in Unna auch schon: Mitarbeiter verließen ihre Stände in der Fußgängerzone, um geradezu offensiv auf Passanten zuzugehen. In solchen Fällen dürfte das Ordnungsamt einschreiten. Mit der Erteilung einer Genehmigung gingen immer schriftliche Hinweise zum Verhalten einher, sagt Stadtsprecherin Katja Sahmel. Der Ordnungsdienst wisse immer, welche Organisationen wann in der Stadt präsent sind. Die Außendienstler seien dazu angehalten, unseriös auftretende Werber in die Schranken zu weisen.

Im Zweifel hilft ein lautes „Nein“

Auch mit Blick auf das nahende Stadtfest erscheint es ratsam, Hinweise für ein möglichst sicheres Verhalten in der Öffentlichkeit zu geben.

Die Polizei warnt vor einer Diebstahlsmasche, bei der vermeintliche Spendensammler Opfern ein Klemmbrett oder eine Liste vor die Nase halten, um sie abzulenken. Geld sollte per Überweisung an bekannte Organisationen gespendet werden, nicht in bar auf der Straße. Fremde sollten keine Geldbörsen oder deren Inhalt sehen.

© picture alliance / dpa Leichte Beute: Handys, Geld und andere Wertsachen gehören nicht in Umhängetaschen. Wer auf eine solc ... Leichte Beute: Handys, Geld und andere Wertsachen gehören nicht in Umhängetaschen. Wer auf eine solche Tasche nicht verzichten kann, sollte sie unter den Arm geklemmt tragen, die Öffnung zum Körper. Foto: Archiv

Apropos Geldbörse: Wer diese unter der Kleidung, nah am Körper trägt, ist gut beraten. Das Portemonnaie gehört nicht in Umhängetaschen, erst recht nicht in offene.

Wer nichts Böses im Schilde führt, der halte in der Regel eine Armlänge Abstand zu einem fremden Menschen ein, sagt Polizeisprecherin Vera Howanietz. Wo diese Grenze überschritten wird, darf sich jeder Freiraum verschaffen. „Wenn man sich unwohl fühlt, sollte man laut ,Nein‘ sagen“, sagt Howanietz.

Polizeitipps_2

Polizeitipps_3

Höflichkeit und Respekt sind Pflicht

Die Genehmigung von Werbe- oder Infoständen in der Fußgängerzone ist mit Auflagen verbunden. Die Betreiber dürfen unter anderem Rettungs- und Fußwege nicht versperren. Und sie sollen ausschließlich an ihren Ständen tätig sein. Das Ansprechen von Passanten außerhalb des Standes ist nicht gestattet.

Die Greenpeace-Leute hatten nun keinen Tisch oder Pavillon. Bei ihrer Aktion lag es daher in der Natur der Sache, dass sie Passanten ansprachen. Und das sei auch in Ordnung, sagt Stadtsprecherin Katja Sahmel. In solchen Fällen seien Werber aber aufgefordert, dass ihre Ansprachen in einem gewissen Rahmen bleiben. „Es soll sich niemand belästigt fühlen.“ Sich Bummlern in den Weg zu stellen, sei nicht erlaubt. Auch die „Qualitätsrichtlinien für den Direkt Dialog bei Greenpeace“ sind deutlich. Die Organisation verpflichtet Mitarbeiter unter anderem zu einem höflichen und respektvollen Umgang. Gespräche mit Passanten müssten auf Anfrage jederzeit beendet werden. Greenpeace verbietet ungefragten Körperkontakt sowie das Verfolgen, Anpöbeln und Beschimpfen von Passanten. Übrigens dürfen auch keine Bargeldspenden mehr angenommen werden.