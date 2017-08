Auch wenn es eigentlich Sache der Staatsanwaltschaft wäre, nimmt die Polizei eine Gewichtung der Schlägerei vorweg: Die Angreifer müssten sich nun vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Da lässt der Hergang offenbar keinen Zweifel zu.

Gegen 5.45 Uhr kam es zu der Schlägerei an der Morgenstraße. Der Schauplatz lag in der Nähe der Gaststätte „Uni“. Ob sich der Streit dort angebahnt hat oder eine der beiden Streitparteien dort zuvor gefeiert hat, ist laut Polizei unklar. Den Beamten vor Ort bot sich der Eindruck einer „unvermittelten Konfrontation“. Mit Faustschlägen und Tritten waren zwei 21-Jährige aus Unna und Dortmund auf zwei Unnaer, 41 und 23 Jahre alt, losgegangen. Auch als eines der Opfer am Boden lag, setzten die Angreifer nach. Die Opfer trugen Gesichtsverletzungen davon – offenbar aber „nur“ von den Schlägen, nicht von den Tritten.

Der Polizei gelang es, beide Angreifer in der sofort eingesetzten Nahbereichsfahndung zu fassen. Beide waren erheblich alkoholisiert.

Abgeschlossen ist der Fall damit noch lange nicht für die Polizei. Obwohl sie die Täter gefasst hat, sucht sie nach Augenzeugen, die vielleicht als Passanten oder als Gäste der nahen „Uni“ etwas von dem Vorfall mitbekommen haben. Sie mögen sich bitte unter 02303/921-3120 oder -0 melden.

Dieser Zeugenaufruf dient bereits dem absehbaren Wiedersehen von Angreifern und Opfern vor Gericht. Aussagen von neutralen Zeugen seien wichtig, um Genaueres über die Entstehung und den Ablauf der Auseinandersetzung sagen zu können, erklärte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde. Bislang lägen nur Angaben von Tatbeteiligten vor. Sie sollen allerdings ebenfalls noch genauer vernommen werden.

„Gefährliche Körperverletzung“ ist in Deutschland ein Offizialdelikt, das die Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgen muss. Die Opfer der Schlägerei wären in einem Strafverfahren als Zeugen gefragt, könnten aber auch als Nebenkläger auftreten und eigene Anträge zum Strafmaß stellen.