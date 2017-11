Rückkehr zum Protestparken

An der Hammer Straße kehrt keine Ruhe ein. Ein mögliches Missverständnis mit der Polizei ließ Anwohner am Mittwoch zeitweilig wieder auf der Fahrbahn parken. Mit weiteren Gesprächen gelang es der Stadtverwaltung, den zuvor erzielten Kompromiss für ein geduldetes Falschparken auf dem Gehweg zu retten. Abgeschlossen ist das Thema damit aber noch nicht.

Zwischen Haus Kissenkamp und Palaiseaustraße ist die Hammer Straße stark befahren, der Bürgersteig breit. Dass Anwohner dort auf dem Gehweg parken, war eine über Jahrzehnte geduldete Praxis. Würden die Autos auf der Fahrbahn abgestellt, wären die Auswirkungen für die Allgemeinheit schlimmer – das zeigte zuletzt eine Art „Protestparken“ der Nachbarn dort. Weil die Stadt den Gehweg feihalten wollte, um dort auch den Radverkehr herzuführen, stellten die Anlieger ihre Autos regelkonform, aber für den Verkehrsfluss störend auf der Straße ab. Die Stadt hatte es Mühe gekostet, den eigenen Fehler zu korrigieren. So zu tun, als würde sie vom Falschparken gar nichts wissen, war nach der öffentlichen Behandlung des Problems nicht mehr möglich. Trotzdem ist Wegschauen genau das, was die Ordnungsbehörde den Anliegern nun zugesichert hat.

Kaum war dieser Kompromiss ausgehandelt, gab es jetzt aber einen „Störfall“: Etwas weiter südlich verteilte am Mittwoch die Polizei anstelle der Stadt Strafzettel. Der Wortführer der Anliegerinitiative an der Hammer Straße sprach einen Polizisten an und verstand ihn so, dass nun von ihm eine Knöllchengefahr ausgehe.

Gespräche im Rahmen der Ordnungspartnerschaft von Stadt und Polizei konnten aber auch diese Befürchtung ausräumen. Die Polizei stellt nun klar, dass die Kontrollen der Schulwegsicherheit im Umfeld des Schulzentrums Nord nicht den Bereich zwischen Palaiseaustraße und Haus Kissenkamp betreffen. Und auch die Stadt betonte nochmals: „Der Status quo gilt.“

Am Mittwoch meldete sich eine weitere Initiative zu der Problematik zu Wort: Aus Sicht des Fahrradclubs ADFC ist die Situation an der Hammer Straße unbefriedigend. Der Club fordert eine vernünftige und sichere Wegeverbindung für Fahrradfahrer. Dass Radler um parkende Autos manövrieren müssen, sei ebenso ungünstig wie der schlechte Zustand des Bürgersteigs, den Fahrradfahrer derzeit nutzen sollen. „Die Stadt muss nach einer Lösung suchen“, sagte Hubert Brandt vom ADFC.