Regionalbahn bleibt liegen

Auf der Bahnstrecke zwischen Holzwickede und Unna ist am Donnerstagnachmittag eine Regionalbahn liegen geblieben. Grund war wohl eine abgerissene Oberleitung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. In dem Regionalzug von Holzwickede nach Unna befanden sich 110 Reisende, darunter auch eine Schülergruppe. Die Feuerwehr kümmerte sich in dem Zug um die Reisenden und vergewisserte sich, dass niemandem etwas passiert war. Nach knapp zwei Stunden wurden die Reisenden in einen anderen Regionalzug umgesetzt, der auf dem parallel verlaufenden Gleis bereitgestellt wurde. Mithilfe von Holzbohlen, die die Feuerwehr an zwei Stellen zwischen den Zügen verlegte, gelangten die Reisenden von einem Zug in den anderen. Der Ersatzzug brachte die Reisenden nach Unna. Für die Dauer der Streckensperrung werden die anderen Regionalzüge umgeleitet. Reisende am Bahnhof Unna, deren Reise nach oder über Holzwickede führte, werden mit Bussen als Schienenersatzverkehr zu ihren Zielen gebracht. Ein Mitarbeiter des Bahnunternehmens ist am Bahnhof in Unna vor Ort und informiert die Reisenden. Wie lange der liegen gebliebene Zug die Strecke noch blockiert, kann die Bahn derzeit noch nicht sagen