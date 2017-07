Radfahrer fühlen sich übergangen

„Es fehlen nicht nur wesentliche Aspekte, die für eine Förderung des Radverkehrs in diesem Bereich sinnvoll wären; es sind auch Pläne dabei, die einer Erhöhung des Fahrradverkehrs in Unna völlig entgegenlaufen“, klagt Helmut Papenberg, ADFC-Sprecher in Unna, mit Blick auf die Baupläne.

Besondere Kritik üben Papenberg und seine Mitstreiter Hubert Brandt und Werner Wülfing an dem Parkplatz, der für die neue Sporthalle des Hansa-Berufskollegs entstehen soll. „Da wird ein neuer Parkplatz gebaut, der Platz für 165 Autos bieten soll – was hat das mit einem zukunftsfähigen Mobilitätskonzept zu tun?“, fragt Hubert Brandt. Das gleiche Angebot für Fahrräder vermissen sie in den Bauplänen für den Campus. Der Parkplatz soll noch in diesem Herbst fertiggestellt sein und damit einen Ausgleich für die Fläche schaffen, an der die neue Sporthalle des Hansa-Berufskollegs entsteht. Diese wird zur Zeit noch als Parkfläche genutzt.

Kurpark schützen Den neuen Parkplatz sieht er auch aus einem anderen Grund noch kritisch: „Vor 20 Jahren haben sich alle Ratsfraktionen in Unna darauf verständigt, dass der Kurpark vor weiterer Fremdnutzung geschützt werden sollte. Und jetzt soll da ein Parkplatz gebaut werden.“ Werner Wülfing sieht den Parkplatz vor allem wegen seiner Zufahrt als Gefahr für Radfahrer. „Die Zufahrt zu dem Parkplatz soll über die Platanenallee erfolgen. Das bedeutet dort noch mehr Autoverkehr. Für Radfahrer wird es dann immer gefährlicher“, meint er. Der ADFC sieht in der Platanenallee eine ideale Verbindungsstraße zum Radschnellweg Ruhr (RS 1), der nach Fertigstellung am Bahnhof Königsborn gen Norden abbiegen soll.

„Wenn jetzt auf dieser Straße erst noch zusätzlicher Autoverkehr durch einen stark frequentierten Parkplatz geschaffen wird, ist das kontraproduktiv für die Überlegungen zum RS 1“, meint Wülfing. Die Forderung des ADFC, aus der Platanenallee durchgängig eine Fahrradstraße zu machen, dürften dadurch nicht einfacher werden. Auch das kritisieren die Fahrrad-Lobbyisten: „Es finden sich in den Bauplänen keinerlei Hinweise darauf, wie die Mitarbeiter und Nutzer des neuen Bildungscampus sicher mit dem Rad dorthin gelangen und wie sie es abstellen können“, sagt Helmut Papenberg. Er bringt den Afferder Weg und die Parkstraße ins Spiel. „Das ist die natürliche Verlängerung der Königsborner Straße, die heute schon von vielen Schülern als Radweg ins Schulzentrum genutzt wird. Diesen Weg muss man sicherer machen.“

Mehr Schüler nach Massen Ein Afferder Weg, der auch als Fahrradstraße ausgewiesen ist, würde seiner Meinung nach weitere Eltern dazu bewegen, ihre Kinder mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen. „Das wird auch in die andere Richtung bald von immer größerer Bedeutung: Wenn die Anne-Frank-Realschule geschlossen ist, steht in Massen die einzige Realschule Unnas. Dann werden vermehrt auch Schüler aus Königsborn und der Innenstadt nach Massen fahren“, meint Papenberg. Auch Fahrradständer sehen die ADFC-Sprecher in den Plänen für den Bildungscampus nicht berücksichtigt. „Es sind nirgendwo Hinweise auf moderne Fahrradständer zu erkennen“, sagt Helmut Papenberg. „Idealerweise sind Fahrradständer heute überdacht“, formuliert es Hubert Brandt, „aber auf jeden Fall müssen sie so konstruiert sein, dass ich mein Rad dort festschließen kann und nicht einfach nur abstelle.“

Auch wenn die Baupläne für den Bildungscampus bereits verabschiedet sind und der Parkplatz schon im Herbst vollendet sein soll: Die ADFC-Sprecher wollen nicht tatenlos zu sehen. „Wir werden da aktiv werden. Es kann nicht sein, dass die Stadt Unna den Anteil der Radler am Gesamtverkehr auf 25 Prozent erhöhen will und dann so etwas geplant wird, das die Interessen der Radfahrer nicht berücksichtigt“, sagt Helmut Papenberg.