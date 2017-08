Priester erkennt seine Schuld an

Wie viel Geld der Geistliche zwischen Mai 2013 und Mai 2014 von den Konten der Kirchengemeinde abgezweigt hat, ist nicht eindeutig geklärt. Ein Strafbefehl, den das Amtsgericht Unna auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erlassen hat, rechnet einen Schaden von 109.800 Euro vor. In einer früheren Verfahrensphase jedoch hatte der Pfarrer selbst eine Auflistung von Entnahmen vorgelegt, die sich auf über 200.000 Euro summierten.

Fest steht nun zumindest, dass der Pensionär als schuldig gilt im Sinne des weltlichen Strafrechtes. Auf den Strafbefehl des Amtsgerichtes Unna ist in der vorgegebenen Frist kein Widerspruch eingegangen. Also gilt er als akzeptiert. Gerichtsdirektorin Annette Rodehüser bestätigt: „Der Strafbefehl ist jetzt rechtskräftig.“ 8.400 Euro Strafe muss der Priester nun zahlen. Dieses Strafmaß berücksichtigt außer der Schwere der Schuld auch die persönlichen Einkommensverhältnisse des früheren Pfarrers. 120 Tagessätze à 70 Euro hat das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend angesetzt. Das Geld geht nun in die Staatskasse.

Offen bleibt vorerst, welche Chancen die katholische Kirche hat, ihren Vermögensschaden zumindest teilweise wieder auszugleichen. Das Erzbistum Paderborn erklärte am Freitag, eigene rechtliche Schritte zu prüfen. Der Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens galt als Voraussetzung für ein zivilrechtliches. Zunächst warte man aber noch auf einen offiziellen Bescheid von den Behörden.

Fraglich ist, wie viel von dem früheren Bediensteten der Kirche überhaupt zu holen ist. Das veruntreute Geld soll er sich nicht etwa selbst auf die Seite gelegt, sondern einer Familie aus Holzwickede übergeben haben, der es gelungen sein soll, psychologischen Druck auf den Priester auszuüben.

Vor Gericht war ein Vater-Tochter-Gespann aber freigesprochen worden, weil der Pfarrer nicht gegen sie ausgesagt hat.