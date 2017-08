Parkhaus das „falsche Signal“

Ein Bürger beantragt, die Planungen für den Parkhausneubau am Busbahnhof zu beenden. Derzeit läuft ein Architektenwettbewerb: Bis Oktober sollen Entwürfe eingereicht werden für ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude plus Parkhaus neben dem Busbahnhof.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate und Jahre seien offenbar unbemerkt an der Stadt vorbeigegangen, so der Bürger in seinem Antrag, der dem Ratsbüro vorliegt. Er kritisiert, dass das Parkhaus insbesondere auf die Platzbedürfnisse von SUV-Fahrern ausgelegt werde. Tatsächlich sind für den Neubau breitere Fahrwege und Stellplätze sowie größere Durchfahrthöhen vorgesehen. Allerdings sind das nach Darstellung des Rathauses moderne Qualitätskriterien, nach denen auch der ADAC Parkhäuser bewertet. Und mehr Platz trage auch zur besseren Nutzbarkeit für behinderte Menschen bei.

Der kritische Bürger erinnert an den Abgasskandal, die Diskussionen über Auto-Fahrverbote in Innenstädten, „und die junge Generation verzichtet mehr und mehr auf das Auto zugunsten des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs“. Und die Stadt leide „nicht wirklich an einem Parkplatzproblem“, alle zwei Jahre bei der Bewerbung von „Festa Italiana“ werde das schließlich betont. Statt sich auf „das unausweichliche Ende des Verbrennungsmotors vorzubereiten“, verbanne die Stadt den P&R-Parkplatz.

Der ADFC ist der gleichen Ansicht. In der Nähe von Bahnhof und Busbahnhof könne die Anbindung für die künftigen Angestellten in dem Büroneubau gar nicht besser sein, meint Helmut Papenberg, einer der Sprecher des ADFC in Unna. Anstatt das Parkhaus schon mitzuplanen, sollte ermittelt werden, ob die Nutzer des Gebäudes nicht mit ÖPNV und Fahrrad zur Arbeit kommen können. Schließlich habe die Stadt sich selbst das Ziel gesetzt, die Fahrradnutzung zu verdoppeln, und auch vom Bau des Radschnellwegs RS1 erhoffe man sich positive Effekte. Ein Parkhaus zu planen, das sicher noch mehr Autoverkehr in die Stadt ziehe, sei „das falsche Signal“.

„Viele wollen heute das Fahrrad nutzen und brauchen vielleicht nur einen kleinen Anstoß“, so Papenberg. Es gehe dem ADFC nicht darum, das Auto zu verbieten. „Aber es wären mehr Menschen bereit zum Umsteigen, als man meint.“

Die Planungen für den Neubau am Busbahnhof werden in der Politik überwiegend positiv bewertet. Es ist die Rede von einem „Premium-Parkhaus“, eine Ladevorrichtung für Elektroautos soll Ansprüchen an moderne Mobilität gerecht werden. Die Bündnisgrünen hatten sich allerdings auch schon kritisch geäußert.