Oldtimerfreunde zur Autoschau

Am 30. September und 1. Oktober wird die Unnaer Innenstadt wieder zum Treffpunkt für Autobegeisterte. Die Fahrzeughändler aus dem Raum Unna zeigen ihre Neuheiten, am Sonntag sind zusätzlich die Innenstadtgeschäfte geöffnet. Und wer gern „altes Blech“ anschaut, kommt auch auf seine Kosten. Der Oldtimer-Treff des MSC Heeren-Werve ist fester Bestandteil der Autoschau. Und für die diesjährige Veranstaltung können sich noch Oldtimer-Besitzer melden, die mit ihren Fahrzeugen teilnehmen möchten.

Die Oldtimer-Veranstaltung ist zweigeteilt. Für Samstag, 30. September, organisiert der MSC seine Orientierungsfahrt, in diesem Jahr unter dem Motto „Über Stadt und Land durch den Hellwegkreis Unna“. Erstmals seit einigen Jahren ist der Treffpunkt wieder der Kirchplatz vor der Evangelischen Stadtkirche. Dort treffen die Fahrzeuge ab 9 Uhr ein. An der Hauptstelle der Sparkasse starten die Autos dann zu ihrer ersten Rundfahrt. Um 12.30 Uhr gibt es am Kirchplatz Mittagessen, um 13.30 Uhr beginnt die zweite Rundfahrt. Am Abend werden ab 19 Uhr nach einem gemeinsamen Abendessen im Hotel Katharinen-Hof dort die Sieger geehrt.

Teilnehmende Fahrzeuge müssen mindestens 30 Jahre alt sein. Sie werden je nach Baujahr in eine von drei Klassen eingeteilt.

Für den Sonntag sind die Teilnahmevoraussetzung deutlich lockerer. Der MSC lädt ab 12 Uhr zum Old- und Youngtimer-Klöntreff auf dem Kirchplatz ein. Zu dieser Veranstaltung ist jeder willkommen, der ein mindestens 25 Jahre altes Auto oder Motorrad besitzt. Die Teilnahme ist anders als bei der Ausfahrt am Samstag kostenlos.