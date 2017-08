Neugeborener Junge im Babyfenster

Im Babyfenster des Katharinen-Hospitals wurde vor ein paar Tagen ein neugeborener Junge abgegeben. Dem Kind geht es gesundheitlich sehr gut, es ist gesund und seit Kurzem in einer Pflegefamilie. „Es ist sehr gut, dass die Mutter in ihrer Notsituation einen Weg gefunden hat, ihr Kind an einen sehr gut betreuten Ort in eine sichere Umgebung abzugeben“, betonen Ralf Effmert, Pflegedirektor des Katharinen-Hospitals, und Kristine Dollmüller von der Kreisstadt Unna.

Das Jugendamt der Stadt Unna sowie das Katharinen-Hospital bieten der Mutter sehr gerne an, sich telefonisch mit dem Krankenhaus in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer ist 0170-7686916. Diese Bitte gilt bis zum 8. September. Damit der kleine Junge gut versorgt in seine Zukunft gehen kann, werden Kinder- und Jugendbehörden von Stadt und Kreis Unna nach diesem Stichtag weitere Schritte für die langfristige Situation des Kindes einleiten. Für den kleinen Jungen kann dann eine Perspektive geschaffen werden, in der er gut, geborgen und umsorgt groß werden kann. Im Babyfenster des Katharinen-Hospitals sind seit dem Bestehen des Angebots (seit 2001) zehn Kinder abgegeben worden. Darüber hinaus sind viele Kinder im Kreißsaal des Krankenhauses in sogenannter vertraulicher Geburt zur Welt gekommen.