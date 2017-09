Märchenhafte Lichtkunst

Im Vorfeld der sechsten Auflage der „Stadtlichter“ räumt Initiator und Organisator Wolfgang Flammersfeld mit einem Vorurteil auf, das mancher vielleicht im Kopf hatte. Ein Besuch des Westfriedhofs lohne sich nicht nur bei gutem Wetter. „Eigentlich ist Nieselregen am allerschönsten.“ Wenn die Luft erfüllt ist von winzigen Wassertröpfchen, dann bekommt sie quasi einen Körper – und sogar Lichtstrahlen werden sichtbar.

Für alle Wetter geeignet

Je nachdem, was der Spätsommer für Westfalen noch bereit hält, lohnt sich ein Besuch auf dem abendlichen Westfriedhof in den kommenden zwei Wochen also sowohl mit Regenjacke als auch mit leichter Bekleidung. Viele neue Ideen erwarten die Besucher. So werden an acht kleinen Lichthäuschen acht Teile des Märchens vom Wolf und den drei Schweinen erzählt. Märchen spielen auch bei einer anderen Installation eine Rolle: Der Würfel-Walzer besteht aus 36 über einen Meter großen Lichtwürfeln, bei deren Besuch der Betrachter den „Dornröschenwalzer“ von Tschaikowsky hört.

Musikalisch geht es wie immer eher dezent zu. Anders als mit Licht bestückte Volksfeste wie im Westfalenpark sollen die „Stadtlichter“ dem besonderen Veranstaltungsort angepasst sein. Freitags und samstags etwa wabern die Klänge eines Didgeridoos über die Grabsteine. Das Ziel des Gesamteindrucks: Schon beim Betreten des Areals sollen die Besucher zur Ruhe kommen, entspannen und genießen. Die „Stadtlichter“ auf dem Westfriedhof auszurichten, findet Regina Ranft vom direkt benachbarten Kulturzentrum Lindenbrauerei genau richtig. Der Tod gehöre schließlich zum Leben und müsste mehr in der Mitte der Gesellschaft seinen Platz haben.

Die teils historischen, teils verfallenen Grabstätten werden ebenso wie die knorrigen Bäume stimmungsvoll beleuchtet. Hinzu kommen fantasievolle Objekte wie riesige Schnecken aus Kunststoff, ein Licht-Haus, das Dreidimensionalität vortäuscht, ein begehbarer Tunnel aus leuchtenden Ringen, Flügel an Bäumen und einiges mehr.

„Stadtlichter“ vom 8. bis 24. September auf dem Westfriedhof, Eingang am Platz der Kulturen, Rio-Reiser-Weg; sonntags bis donnerstags 19 bis 22 Uhr, freitags und samstags 19 bis 23 Uhr

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder ab sieben Jahren drei Euro

Ein Überblick der Projekte von Flammersfeld und Hartleif

Termin und Kartenverkauf „Concert in the dark“, Sonntag, 20. Oktober, 19 Uhr, Säulenkeller Karten im Vorverkauf im ZIB für 18,90 Euro (erm. 14,90)m Abendkasse 21,90 Euro (17,90)

Musik einfach mal ganz ohne Licht

Das Zentrum für Internationale Lichtkunst schaltet Ende Oktober für ein neues Veranstaltungsformat ausgerechnet das aus, wofür es berühmt ist. Beim „Concert in the dark“ sollen die Besucher ein Konzert ausschließlich akustisch erleben. Optische Reize werden ausgeklammert.

Der Musiker Shawn Grocott bringt am Abend des 20. Oktober gemeinsam mit einem Ensemble ein eigens für den Säulenkeller des Lichtkunstzentrums entwickeltes Programm zu Gehör. Das Konzept: Vor dem Klangerlebnis erhalten die Besucher einen kurzen Einblick in die Ausstellung des Museums. Nach der Betrachtung ausgewählter Lichtkunstwerke erhalten die Gäste Verdunkelungsbrillen und werden dann zu ihren Sitzplätzen begleitet.

© Mike Turnbull Dieses Bild von Shawn Grocott sagt womöglich viel über seine Veranstaltung Ende Oktober. Was für Mus ... Dieses Bild von Shawn Grocott sagt womöglich viel über seine Veranstaltung Ende Oktober. Was für Musik in welcher Besetzung der Musiker nach Unna bringt, bleibt bis zum Konzert im Dunkeln. Foto: Privat

Als besonderen Clou kündigt der städtische Kulturbereich als Veranstalter das Konzertprogramm und die Besetzung des Ensembles an. Beides soll bis zum Ende des Konzerts geheim bleiben. Grocott werde einen besonderen Zugang zur Musik schaffen. Außerdem, so viel verrät die Pressestelle, werde der Raum in siner Gesamtheit von den Musikern genutzt. Das Publikum soll Teil eines „Raumklang-Projekts“ werden.

Vernetzung auch ins Ausland

Direkt zwischen Verkehrsring und Lindenbrauerei haben die „Stadtlichter“ auf dem Westfriedhof einen zentralen Veranstaltungsort. Die Organisatoren rechnen mit mindestens so vielen Besuchern wie 2016, also „5000 plus“. Die Unternehmer Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld zeigen in der Regel in ihrer Heimatstadt Unna neue Lichtobjekte erstmalig. Danach folgen Illuminationen in mehr als einem Dutzend Städten in ganz Deutschland. Nach eigenen Angaben hatte „World of light“ rund 300.000 Besucher im Jahr 2016.

Neu ist eine Zusammenarbeit mit Veranstaltern aus Bayern, Pilsen und Prag. Demnächst wird also Lichtkunst aus Unna auch in Tschechien zu sehen sein.