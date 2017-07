Kurze Grünphase für Fußgänger

Insgesamt beträgt die Länge dieser Neu-Verrohrung 1715 Meter, davon 1635 Meter in geschlossener und 80 Meter in offener Bauweise. Aktuell ist jetzt eine Länge von 892 Meter fertiggestellt – die Hälfte damit geschafft. Unterdessen ärgern sich viele Bürger über die Baustellen-Ampel, die an der Baustelle am Morgentor den Weg über den Ring regelt.

Über viel zu kurze Grünphasen für die Fußgänger beklagt sich ein Leser. Tatsächlich zeigt die Ampel keine fünf Sekunden lang Grün für Fußgänger, die den Ring queren wollen. „Wer mit Kinderwagen oder Rollator unterwegs ist, schafft das niemals rechtzeitig“, meint der Leser. Die Stadtbetriebe sind darüber bereits informiert. Am Mittwoch soll die Grünphase so angepasst werden, dass Fußgänger mehr Zeit haben, um den Ring sicher zu überqueren.