Kleine Freunde auf leisen Schwingen

Eine Plakette mit diesem Titel erhielten die Billmericher jetzt von Irmgard Devrient und Reinhard Wohlgemuth vom Landesfachausschuss für Fledermausschutz des NABU. Die beiden sind die anerkannten Fledermausexperten für den Raum Dortmund und den Kreis Unna. Ursula Busch informierte die Tierschützer, als sie ihren Untermietern auf die Schliche gekommen war. Seit etwa drei Jahren beobachtete sie immer wieder ein interessantes Geflatter an ihrem Haus. In diesem Sommer sah sie dann, dass Fledermäuse sich bei ihr eingerichtet haben. Der offenbar perfekte Unterschlupf ist von außen überhaupt nicht zu erkennen. Das Haus hat ein Flachdach und rundherum ist eine Metallblende verbaut. An ein paar Stellen ist sie nicht mehr ganz gerade, sodass ein fingerdicker Spalt zwischen Blech und Putz entstanden ist. „Solche Nischen können Fledermäuse orten“, erklärt Tierexperte Wohlgemuth.

Ingvar Busch und seine Mutter Ursula dulden Fledermäuse als Untermieter gern. Irmgard Devrient und R ... Ingvar Busch und seine Mutter Ursula dulden Fledermäuse als Untermieter gern. Irmgard Devrient und Reinhard Wohlgemuth vom NABU begrüßen das: ein fledermausfreundliches Haus. Foto: Raulf

Vermutlich handele es sich in diesem Fall um Zwergfledermäuse. Sie gehören zu den insgesamt 15 Arten, die in der Region vorkommen (siehe Beispiele unten). Die Tiere werden ihrem Namen gerecht. Sie passen theoretisch in eine Streichholzschachtel. Und ihr Quartier suchen sie danach aus, dass sie es an Bauch und Rücken möglichst eng haben. Der schmalste Spalt ist gerade passend.

Denkbar ist, dass die Ritze an der Dachkante über dem Balkon der Buschs eine Wochenstube ist, in der sich die Weibchen mit ihren Jungen aufhalten. Nach der Geburt im Juni oder Juli werden die Jungtiere erst nach rund 50 Tagen selbstständig. Tatsächlich hat Ursula Busch schon größere und etwas kleinere Fledermäuse über ihren Balkon flattern sehen.

Rund um das Haus ist es vor allem grün. Familie Busch blickt vom Balkon auf einen Wald, der Liedbach fließt ganz in der Nähe. Bäume und Wasser gehören zu einem perfekten Fledermausumfeld, wo sie viele Insekten finden.

Fledermäuse stehen ebenso unter Naturschutz wie ihre Unterkünfte. Wer also ein Haus hat, in dem sich die fliegenden Säugetiere tagsüber verkriechen, um zu schlafen und ihren Nachwuchs zu versorgen, darf die Öffnungen nicht verschließen. Das gilt auch, wenn das Gebäude zum Beispiel gedämmt wird. Irmgard Devrient erklärt, es gebe Berater für diese Fälle, sodass sich Sanierung und Fledermausschutz nicht ausschließen müssen. Ursula Busch käme aber auch gar nicht auf die Idee, etwas gegen die Tiere zu unternehmen. „Sie sind faszinierend. Und sie fressen doch ganz viele Insekten.“

© dpa Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermaus in Nordrhein-Westfalen und verkriecht sich in engst ... Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermaus in Nordrhein-Westfalen und verkriecht sich in engsten Spalten: unter Dachziegeln, hinter Holzverkleidungen, in Mauerspalten und unter Baumrinde. Sie vertilgt große Mengen an Mücken. Größe: neben der Mückenfledermaus kleinste Fledermausart Europas; Körperlänge bis 5 Zentimeter, Flügelspannweite 18 bis 22 Zentimeter, Gewicht 4 bis 8 Gramm. Foto: dpa

© picture alliance / dpa Braune Langohren verkriechen sich am Tag im Zwischendach oder in Spalten der Dachkonstruktion. Abend ... Braune Langohren verkriechen sich am Tag im Zwischendach oder in Spalten der Dachkonstruktion. Abends gehen sie auf Beuteflug. Das Braune Langohr frisst Insekten wie Spanner, Wickler und Motten. Es sammelt seine Beute von Blättern auf. Die Fledermaus jagt im Wald, in Gärten, auch in der Nähe von Scheunen und Wohngebäuden. Größe: mittelgroße Fledermaus, 4 bis 5 Zentimeter lang, Flügelspannweite bis 28 Zentimeter, Ohren bis 4 Zentimeter lang, Gewicht 5 bis 11 Gramm. Foto: dpa