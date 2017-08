Kino bleibt ein Familienunternehmen

Die gemütlichen Sessel, der Charme eines großen, historisch anmutenden Kinosaals, die familiäre Stimmung und die Spuren aus 108 Jahren Kinogeschichte: Das Kino in Unna ist unverwechselbar. Und das soll es auch bleiben. Das wünschten sich Michael und Stefan Höhmann, als sie das Kino im vergangenen Jahr zum Verkauf anboten. Sie suchten nach einer Familie, die mit ähnlichen Werten im Dschungel der großen Ketten ein Kino mit Geschichte betreiben wollen. Und sie wurden fündig: In diesem Sommer übernahm Guido Rottstegge mit seiner Familie das Kino in Unna und gab dem Lichtspielhaus den Namen „Kinorama.“ Darüber hinaus sollen Veränderungen aber nur vorsichtig vorgenommen werden. „Wir wollen das Kino in Unna mit seinem Charme erhalten“, sagt Guido Rottstegge. Drei Kinos betreibt die Familie bereits – in Ahaus, Coesfeld und Dülmen. „Und wir tun das auch aus Liebe zum Kino“, sagt der 37-Jährige.

Bevor Rottstegge in die Kinobranche einstieg, arbeitete er als Umweltingenieur. Weltweit installierte er Biogasanlagen. Dann stand in der Familie seiner Frau die große Frage an: Wer führt das Kinogeschäft in die nächste Generation? Damals entschied sich Guido Rottstegge, in das Familienunternehmen seiner Frau mit einzusteigen. „Für mich hat Kino auch immer eine technische Faszination ausgemacht“, sagt der 37-Jährige. Schon vor 15 Jahren machte er erste Versuche als Filmvorführer – damals noch mit 35-Millimeter-Rollen. Er klebte die Werbung vor die Filme, wechselte die Rollen und schnupperte Kino-Luft.

Kooperationen ausbauen15 Jahre später ist Guido Rottstegge im Kinosaal längst in seinem Element – die Faszination für die Technik ist geblieben. „Wir haben hier eine gute technische Ausstattung angetroffen“, sagt er. Rechtzeitig hatte Familie Höhmann auf Digitaltechnik umgestellt und so auch die Möglichkeit für 3D-Filme geschaffen.

Und auch über die Technik hinaus gefällt Guido Rottstegge und seinem Schwiegervater Karl Hövel die Philosophie des Unnaer Kinos. „Die bestehenden Kooperationen wollen wir ausbauen“, sagt Rottstegge. Das bedeutet: Das Leinwand-Konzept mit besonderen Filmen zu besonderen Zeiten und das Projekt „Kirchen und Kino“ bleiben erhalten. „Wir haben nur die Zeiten etwas angepasst, um mehr Besucher anzusprechen“, sagt Rottstegge. Die späten Aufführungen am Mittwochabend sind gestrichen, dafür werden Filme im Rahmen der beiden Reihen nun auch an ausgewählten Sonntagvormittagen gezeigt. Außerdem ist eine Kooperation mit der benachbarten Volkshochschule geplant. „Wir könnten uns vorstellen, Podiumsdiskussionen im Kino anzubieten und danach einen passenden Film zu zeigen“, sagt Rottstegge. Auch Vorträge seien denkbar. Eine Neuerung hat die neue Besitzer-Familie bereits auf den Weg gebracht: Alle zwei Wochen findet mittwochs eine Sneak-Preview statt – dann wissen die Zuschauer nicht, welcher Film sie erwartet. „Auf unsere Premiere hat das Publikum in Unna begeistert reagiert“, sagt Rottstegge.

Mehr Platz für Kino-FoyerDarüber hinaus dürften Besucher vor allem im Kino-Foyer bald einige Änderungen feststellen: Der Raum sei zu klein, wenn viele Besucher gleichzeitig kämen, sagt Rottstegge. Deswegen wird der Raum umgebaut. Auch die freie Platzwahl soll abgeschafft und die Situation im Foyer damit entspannt werden. Dort harrten Besucher zuweilen schon früh vor dem Film aus, um den besten Platz zu bekommen: Wer seine Tickets künftig im Internet kauft, kann sich dort auch für einen Platz entscheiden.

Zum Kaufpaket gehörten indes auch die benachbarte Gaststätte „Foyer“ und der Wohnraum an der Massener Straße. Mit dem Restaurantbetreiber gebe es bereits Kooperationen, die bestehen bleiben sollen. Und auch hier verspricht Guido Rottstegge: „Wir wollen für die Besucher Bewährtes erhalten.“

Nach 108 Jahren in neuer Hand

Nach 108 Jahren endet in Unna eine Tradition: Familie Höhmann gibt ihr Kino ab. 1909 eröffnete Wilhelm Schmitz das erste Lichtspielhaus in der Stadt. Das Kino befand sich damals weltweit noch in den Anfängen, Stummfilme liefen über die Leinwände. Seine Urenkel Michael und Stefan Höhmann suchten seit Anfang vergangenen Jahres nach einem Käufer. Ihr wichtigstes Kriterium: Auf das Familienunternehmen sollte ein Familienunternehmen folgen, das möglichst wenig verändert.

Schließlich wissen die Höhmanns um die Tradition des Unternehmens. Das wurde lange geprägt von Waltraud Höhmann. Mehr als 67 Jahre lang war sie die gute Seele im Haus und machte sich als „Kino-Omi“ einen Namen. 2014 starb Waltraud Höhmann.