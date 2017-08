Kastanien leiden 2017 doppelt

Der gefräßige Feind von schmucken Baumalleen ist in Unna längst bekannt: Knapp zweineinhalb Millimeter groß ist der Kleinschmetterling, dessen Larven sich rasend schnell durch die Blätter der Rosskastanie fressen. Die Folge: Bereits Anfang August verlieren die Rosskastanien ihr Laub. Besonders eindrucksvoll ist dies an der Friedrich-Ebert-Straße zu beobachten: Fast ausschließlich von Rosskastanien gesäumt, bietet die Hauptverkehrsstraße ein herbstliches Bild; jede Menge Laub liegt bereits auf den Fußwegen.

Tatsächlich sei die Miniermotte allerdings nur teilweise schuld an dem „extremen Bild“, das die Bäume mitten im Sommer bieten, wie Stadtsprecherin Katja Sahmel auf Anfrage unserer Redaktion sagt. „Die Miniermotte ist zwar wieder aktiv, aber es liegt nicht nur an ihr, dass die Rosskastanien zur Zeit so krank aussehen. Die Bäume haben über mehrere Jahre relativ wenig Wasser bekommen“, sagt Sahmel. Die Verfärbungen der Blätter und der frühe Laubabwurf seien somit auch auf Trockenheit zurückzuführen. Was angesichts teils kräftigem und lang anhaltendem Regen in den vergangenen Wochen absurd klingen mag, erkläre sich durch den hohen Wasserbedarf der großen Bäume. „So große Bäume, wie sie an der Friedrich-Ebert-Straße stehen, haben einen Wasserverbrauch von bis zu 180 Litern pro Tag“, erklärt Sahmel, „auch ein bis zwei Tage Regen reichen nicht aus, um den Wasserspeicher des Baumes wieder aufzufüllen.“

Ob wegen Trockenheit oder der Miniermotte – wirklich wohlfühlen wird sich die Rosskastanie entlang von Hauptverkehrsstraßen wohl nie. Zuletzt hatte dies ein Gutachten des Biodiversitätsexperten Dr. Götz Heinrich Loos im Auftrag der Ratsfraktion der Grünen bestätigt. Zwar sei die Rosskastanie „einer der typischen Stadtbäume schlechthin“, sie sei jedoch relativ anspruchsvoll, da sie Bodenverdichtung und andere typische städtische Umgebungsmerkmale wie beispielsweise Salz nicht gut verkrafte. In seinem Gutachten empfiehlt Loos, ein Konzept zur zukünftigen Verwendung der Rosskastanie zu entwickeln.

Dass dort, wo bis zum Sturm im März 2015 in Höhe des Café Koch drei alte Kastanien standen, wieder Kastanien gepflanzt wurden, sei Standard, sagt Stadtsprecherin Katja Sahmel. „Grundsätzlich werden Neuanpflanzungen von Bäumen im Prinzip 1:1 umgesetzt“, sagt sie. Das bedeutet: Dort, wo vorher eine Kastanie stand, wird auch wieder eine Kastanie gepflanzt. „Das dient dazu, den historisch gewachsenen Alleencharakter wie wir ihn beispielsweise an der Friedrich-Ebert-Straße oder auch der Platanenallee haben, zu erhalten“, erklärt Sahmel.

Auf die Frage, ob dies auch künftig so bleibe, obwohl immer deutlicher werde, dass die Rosskastanie als Baum entlang Hauptverkehrsstraßen nicht geeignet sei und bereits junge Bäume den Miniermotten-Befall zeigen, meint Sahmel: „Da wird man sicherlich drüber nachdenken müssen, ob es nicht auch andere Bäume gibt, die den Anforderungen als Straßenbaum besser gewachsen sind.“

Alternative: Kaiser-Linde

Wieso überhaupt noch Rosskastanien pflanzen, wenn man weiß, dass sie sich entlang von Hauptverkehrsstraßen nicht entwickeln können? Selbst Dr. Loos, der in seinem Gutachten die Nachteile der Rosskastanie als Straßenbaum aufzählt, warnt davor, den Baum zu schnell als Stadtbaum aufzugeben. „Die Verwendung von Traditionsbäumen, die das Stadtbild prägen, sollte nicht leichtfertig aufgegeben werden“, schreibt Loos in seinem Gutachten.

Solche Bäume stellten häufig wichtige Identifikationsmerkmale für die eigene Heimat dar. Loos schlägt jedoch in seinem Gutachten auch Alternativen zur Rosskastanie vor. Als Straßenbaum gut geeignet seien beispielsweise der Feld-Ahorn, die Vogel-Kirsche, der Spitz-Ahorn, die holländische Linde, der Baumhasel und der Lederblatt-Weißdorn.

Vor allem die Kaiser-Linde käme als Straßenbaum in Frage, da sie besser als andere Linden die zunehmende Erwärmung und weitere „Stressfaktoren“ der Stadt ertrage.