Hieroglyphen vor den Maisreihen

Rainer Schulte ist Landwirt und hat einen Hof in Siddinghausen, auf dem er Bullen hält. Diese Bullen brauchen viel Futter, das meist aus gehäckseltem Mais besteht. Für viele Landwirte stellt sich vor der Aussaat die Frage, welche Sorte am besten für ihre Zwecke geeignet ist. Daher testen 50 Landwirte in NRW in regelmäßigen Abständen zusammen mit dem Saatguthersteller AGRO Mais verschiedene Maissorten. Im Kreis Unna ist das Rainer Schulte; er macht den Sortenvergleich schon zum dritten Mal. An seinem Feld an der Ostbürener Straße stehen mehrere beschilderte Reihen Mais verschiedener Sorten. Obwohl Rainer Schulte nur Mais bräuchte, der hinterher für seine Rinder siliert wird, steht auf seinem Feld auch Mais, der für Biogasanlagen oder zur Schweinefütterung verwendet werden kann. Denn bei dem Sortenvergleich geht es nicht um die Bedürfnisse von Rainer Schulte, sondern um die Frage, wie sich die verschiedenen Pflanzen in dem gegebenen Umfeld entwickeln.

Mais unter Beobachtung „Wir beobachten die Pflanze in ihren verschiedenen Reifestadien, von der Saat bis zur Ernte“, erklärt Schulte. „Wir“, das sind der Landwirt und der Mitarbeiter von AGRO Mais, die in engem Kontakt zueinanderstehen. So können sie später von ihren Beobachtungen berichten. Die Aussaat ist Ende April, zwischen September und Oktober folgt die Ernte. Der diesjährige Sortenvergleich steht also kurz vor dem Finale. Nicht nur Schulte und AGRO Mais erwarten gespannt die Ergebnisse.

Wenn die Ernte bevorsteht, treffen sich alle Maisinteressierten an Schultes Feld und fachsimpeln über die verschiedenen Sorten. Da die Pflanzen sich auf verschiedenen Böden unterschiedlich entwickeln, findet ein solches Treffen bei allen teilnehmenden Landwirten in ganz Deutschland statt. Bei den Treffen werden die verschiedenen Sorten vorgestellt, außerdem können der Besitzer des Feldes und der Mitarbeiter des Saatgutherstellers von ihren Erfahrungen und Empfehlungen berichten. „Live kann nichts geschönt werden wie beispielsweise auf Bildern“, begründet Hubert Sauer von AGRO Mais die Treffen an den Feldern.

Das Saatgut bekommt Schulte für den Vergleich gestellt, die Testfläche auf dem Acker stellt er wiederum kostenlos zur Verfügung. Eine Provision erhält er dafür nicht. Zwar darf er die Ernte behalten, dafür ist die Aussaat aber wesentlich aufwendiger: „Normalerweise lade ich die Saat in die Maschine und fahre dann den Acker ab. So muss ich aber alle paar Reihen die Maschine ent- und wieder neu beladen.“ Trotzdem hat Schulte am Ende einen Vorteil durch den Vergleich auf dem eigenen Feld: Er weiß genau, welche Sorte für seine Zwecke passt, und kauft diese dann dem Saatguthersteller ab.

Kein Genmais AGRO Mais seinerseits verspricht sich von dem Sortenvergleich, neue Sorten am Markt zu etablieren. Zugelassen werden vom Bundessortenamt allerdings nur Sorten, die sich in allen Merkmalen von den bisher zugelassenen Pflanzen unterscheiden – und natürlich besser als die Bisherigen sind. Um genveränderten Mais geht es bei den Versuchen nicht. Hubert Sauer stellt klar: „Wir produzieren den Mais nach konventioneller Pflanzenzüchtungsart, wir verwenden keine genveränderten Pflanzen.“

Hieroglyphen auf den Schildern entziffern

© Marcel Drawe Für die Silage braucht „Amanova“ 210 Reifetage , für die Körnerernte muss die Pflanze 230 Tage reife ... Für die Silage braucht „Amanova“ 210 Reifetage , für die Körnerernte muss die Pflanze 230 Tage reifen. Foto: Drawe Die Schilder dienen nicht nur der Unterscheidung, sondern bieten auch Informationen. Zu oberst steht der Name der Maissorte, die hinter dem Schild angepflanzt wurde.

Darunter stehen zwei Buchstaben, „S“ und „K“. Beide Buchstaben stehen für den jeweiligen Verwendungszweck – S für Silage, K für Körner. Für die Silage wird die ganze Pflanze gehäckselt, bei den Körnern werden nur die Kolben geerntet. Die Zahlen hinter den Buchstaben geben an, wie viele Tage die Reifung der Pflanze dauert. Für die Silage kann die Pflanze im Allgemeinen eher geerntet werden, daher ist die S-Zahl kleiner als die K-Zahl.

Zu unterst stehen alle Verwendungszwecke, für die die Pflanze geeignet ist: etwa für die Rinderfütterung, für Biogasanlagen, für Körnermais oder für die Schweinemast.