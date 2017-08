Heilsame Kraft aus eigenen Wurzeln

Menschen in afrikanischen Entwicklungsländern brauchen das Wissen und die Technologie aus westlichen Industrienationen, um sich zu entwickeln. Gegen diese bei vielen vorherrschende Meinung setzt der Entwicklungshilfeverein Geko ein gutes Beispiel. Er erinnert Menschen in Ghana an ihre traditionelle Medizin. Der Bau eines Heilpflanzengartens könnte ein Modellprojekt für ganz Westafrika sein und auch zur wirtschaftlichen Stärkung beitragen. Letztlich könnten so auch Fluchtgründe reduziert werden. „Wir wollen den Menschen vor Ort Perspektiven geben, damit sie in ihrer Heimat bleiben können“, sagt Jürgen Poller, Vorsitzender von Geko.

© Luis Echeverri Urrea - stock.ado Moringa: Die Moringa-Pflanze ist ein Öllieferant. Die Samen können Wasser desinfizieren. Die Blätter ... Moringa: Die Moringa-Pflanze ist ein Öllieferant. Die Samen können Wasser desinfizieren. Die Blätter enthalten besonders viele Proteine, Mineralstoffe und Vitamine. Foto: Luis Echeverri Urrea - stock.adobe.com Motor des Projekts ist der Kessebürener Heilpraktiker Gad Osafo. Während seiner Ausbilung hospitierte er auch in seinem Heimatland Ghana und lernte dort die traditionellen Heilpflanzen und deren Anwendung kennen. Dieses Wissen der traditionellen Heiler gehe nach und nach verloren, sagt Osafo. Sie dürften ihr Wissen eigentlich nur an Familienmitglieder weitergeben, und wenn diese kein Interesse haben, sterbe die Kenntnis der Heilpflanzen eben mit den Heilern. Gleichzeitig ist die traditionelle Medizin eine wichtige Säule des Gesundheitswesens in Ghana. Viele Menschen vertrauen der westlichen Schulmedizin nicht oder haben keinen Zugang dazu.

Seit fünf Jahren baut Osafo nun mithilfe von Geko einen Heilpflanzengarten in Ghana auf. Über 100 verschiedene Pflanzen werden dort kultiviert. Darunter sind Arten, die die „Superfood“-Anhänger und Heilpraktikerszene in Westeuropa inzwischen auch entdeckt hat (siehe Beispiele). Geko hat einen Gärtner ausgebildet, der in einer Hütte am Lehrgarten wohnt. Dank spendenfinanzierter Solarzellen hat er elektrischen Strom. Infrastruktur gibt es im ländlichen Ghana praktisch nicht. Der Gärtner leitet weitere Helfer an. Diese kommen mitunter sogar aus der „westlichen Welt“: Zu Gast beim Projekt Heilkräutergarten waren schon Camper, die freiwillig mitgearbeitet und gelernt haben. Mit Osafos Unterstützung wurde nun erfolgreich nach Wasser gebohrt, um die Pflanzen besser versorgen zu können.

© geoste - stock.adobe.com Baobab: Die Affenbrotbaumfrucht wird in Afrika als Lebensmittel verwendet. Das Fruchtfleisch ist rei ... Baobab: Die Affenbrotbaumfrucht wird in Afrika als Lebensmittel verwendet. Das Fruchtfleisch ist reich an Antioxidantien, es wird gegen Fieber, Pocken, Masern und Ruhr eingesetzt. Foto: geoste - stock.adobe.com Der nächste geplante Schritt ist der Bau einer Schule. Dort sollen Mediziner in der traditionellen Heilkunst ausgebildet werden. Sie sollen staatlich anerkannte Examen ablegen und dürften dann „automatisch Arbeit“ haben, meint Osafo. Auch Schule und Garten sollen Arbeitsplätze schaffen. Man rechnet mit einem Potenzial von 20 Angestellten allein in der Einrichtung.

Allerdings ist nun Geld für den Aufbau nötig. Ein erweiterungsfähiges Gebäude mit Einrichtung wird rund 80.000 Euro kosten. Fördermittel sollen beantragt werden, aber mindestens ein Viertel der Kosten müssen Spenden decken.

Kontakt zu Geko e.V. Geko, der Gemeinnützige Verein für Entwicklungshilfe und Kooperation, unterstützt unter anderem Schulen und Krankenhäuser in Afrika sowie die Ausbildung von Pflegepersonal. Geko leistet außerdem oben beschriebene Aufbauarbeit im Gesundheitswesen. Ansprechpartner ist der Vereinsvorsitzende Jürgen Poller, 02301/7718; juergen.poller@t-online.de; Internet: www.geko-germany.org; Spenden-IBAN: 7644350060000058008

Hilfe für schwer verletzten Helfer

Mantey, ein Helfer beim Projekt Heilkräutergarten, hat bei einem Unfall eine schwere Verletzung davongetragen. Ein defekter Gaskocher explodierte und verbrannte sein linkes Bein bis auf den Knochen. Es gilt als ein kleines Wunder, dass Mantey den Unfall überlebt hat. Nach jetzigem Stand kann er sein Bein behalten, aber er hat große Schmerzen. Um die Behandlung im Krankenhaus zu bezahlen, hat seine Familie bereits ein Stück Land verkaufen müssen. Familie Osafo hat ebenfalls Geld vorgestreckt. Aber weitere Behandlungen sind nötig. Das Projektteam bittet um Spenden (siehe Infokasten), um Mantey zu helfen.