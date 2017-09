Gutes Wetter + Alkohol = Schaden

Zehn Sachbeschädigungen sind demnach am Stadtfestwochenende gemeldet worden, bei denen die Polizei vermutet, dass es sich wohl um Taten handelt, die im Dunstkreis der Festivitäten in der Innenstadt passiert sind.

Schmierereien: Zwischen Freitagabend und Montagfrüh beschmierten unbekannte Täter die nördliche Gebäudewand des ZIB am Lindenplatz mit mehreren Graffiti-Tags. Im selben Zeitraum, vermutlich in der Nacht zu Samstag wurde zudem ein schwarzer Schriftzug auf die Natursteinmauer eines Einfamilienhauses am Südring gesprüht. In der gleichen Nacht wurde ein Zelt auf dem Platz der Kulturen durch Farbschmierereien beschädigt, außerdem wurde die Zeltplane aufgeschnitten. Etwas genauer einzugrenzen ist der Tatzeitraum für eine Schmiererei an einem Mehrfamilienhaus am Käthe-Kollwitz-Ring. Sie muss am Samstagabend, zwischen 19 und 21.30 Uhr entstanden sein.

Vandalismus: In der Nacht zu Samstag müssen Chaoten sich an zwei Straßenschildern an der Straße Hellweg zu Schaffen gemacht haben. Eine Streifenwagenbesatzung konnte um 6.15 Uhr Samstagfrüh nur noch feststellen, dass die Masten, an denen die Straßenschilder befestigt sind, abgeknickt beziehungsweise ausgerissen worden waren. Auch drei Fahrzeuge wurden Opfer von Randalierern. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh traten unbekannte Täter gegen die Fahrertür eines blauen Renault Twingo, der an der Fliederstraße parkte, und beschädigten diese dadurch. In der Nacht zu Sonntag wurde die Motorhaube eines Kia Picanto, der an der Kamener Straße abgestellt worden war, durch unbekannte Täter zerkratzt. In derselben Nacht wurde am Südring ein silberfarbener Opel Zafira mit schwarzer Farbe beschmiert.

Brandstiftung: Mit etwas mehr zeitlichen Abstand zum Stadtfest wurde das schwerste Delikt gemeldet: In der Nacht zu Dienstag, laut Polizeiangaben Montag gegen 23:30 Uhr, setzten unbekannte Täter einen Abfallbehälter an der Morgenstraße in Brand. Dadurch wurde der Container zerstört und eine Hauswand sowie ein Hinweisschild beschädigt. Zum Glück griffen die Flammen nicht auf das angrenzende Haus über.

Eierwurf: Ein wenig aus der Reihe fällt ein Einsatz der Polizei am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr. Eine 73-jährige Frau betrat demnach ein Grundstück an der Falkstraße, warf zwei Eier gegen die Hauswand, stieg dann wieder auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Dabei wurde sie allerdings von Zeugen beobachtet. Die Beschuldigte konnte ermittelt werden. „Da gab es eine Vorgeschichte, die die Seniorin wohl zu diesem Eierwurf veranlasst hat“, so Ute Hellmann. Die Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Unna vermutet, dass die übrigen Taten wohl eher aus spontanem Übermut begangen worden sind. Leider komme so etwas im Rahmen von großen Festen immer mal wieder vor. Alkohol und gutes Wetter seien dafür wohl eine förderliche Kombination. Da viele der Taten nicht geräuschlos abgelaufen sein dürften, hofft die Polizei auf Zeugen.