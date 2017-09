Großeinsatz für zwei Handvoll Salz

Provozieren, Angst auslösen mit einem vermeintlichen Giftangriff – sollten dies die Motive des Mannes aus Holzwickede gewesen sein, so ist sein Plan aufgegangen. Feuerwehr und Polizei hetzten von einem Großeinsatz zum zweiten, um etwaige Gefahren auszuschließen. Am Unnaer Busbahnhof und in einem Wohngebiet im Herzen von Holzwickede standen zeitweilig alle Räder still, weil Einsatzkräfte diese Bereiche abriegelten.

Gegen 8.30 Uhr am Morgen riefen Mitarbeiter des Jobcenters am Bahnhof die Polizei. Ein „Kunde“ hatte gerade einen merkwürdigen Auftritt beendet. Der Mann war in zwei Büroräume marschiert, hatte ein weißes Pulver aus seinen Hosentaschen geholt und auf dem Boden verstreut, um dann wieder das Gebäude zu verlassen. Nun lag sie dort: Die Substanz, von der niemand wissen konnte, worum es sich handelt und wie gefährlich sie wohl ist.

Mit der Polizei kam die Feuerwehr, und die Feuerwehr kam „mit großem Geschirr“, wie es ein Sprecher sagte. Bis zu 28 Fahrzeuge verschiedenster technischer Auslegung standen rund um den Busbahnhof. 64 Eisatzkräfte waren im Einsatz. Ein Sicherheitsmann verwehrte Jobcenter-Kunden den Zutritt zum Gebäude. Zehn Mitarbeiter, die im möglichen Wirkungsbereich des Pulvers gestanden hatten, blieben in Quarantäne. Die Übrigen durften nach Hause gehen.

Nervtötendes Warten am Busbahnhof, bis eine Spezialeinheit der Feuerwehr aus Dortmund eintraf. Die „Analytische Taskforce“ (ATF) ist eine von sieben Einheiten dieser Art in Deutschland. Mit Schutzanzügen nahmen drei ihrer Mitglieder eine Probe, deren Analyse Aufschluss gab über das Gefahrenpotenzial der Substanz: Natriumchlorid lag im Jobcenter auf dem Boden. Kochsalz also. Das Durchatmen bei den Einsatzkräften jedoch sollte nicht lange anhalten. Noch beim Abrücken ging eine weitere Alarmmeldung mit dem Inhalt „weißes Pulver in Wohnung“ ein. Diesmal ging es nach Holzwickede.

An der dortigen Vinckestraße war die Polizei dem 36-jährigen Jobcenter-Kunden auf der Spur. Beamte hatten das Handy des Mannes in einem Gebäude geortet, traten dort die Tür auf – und erblickten auch dort ein weißes Pulver auf dem Boden. Obwohl es in Unna schon Entwarnung gegeben hatte, musste auch hier noch einmal die ATF aus Dortmund ans Werk. Der naheliegende Verdacht, dass es sich auch hier um Kochsalz handeln könnte, wurde unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen schnell bestätigt.

Der 36-jährige Verursacher des Aufwands war danach noch auf der Flucht. Seine Personalien waren schon seit dem Morgen bekannt: Mitarbeiter des Jobcenters hatten den polizeibekannten Holzwickeder als einen ihrer „Kunden“ identifiziert, der bereits am Vortag in der Behörde zu Besuch war, dessen Anliegen aber offenbar nicht zu seiner Zufriedenheit geregelt worden waren.