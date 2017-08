Gegen die Leere auf dem Campus

In der restlichen Zeit, wenn die Studenten virtuell studieren, bietet sich ein geradezu idyllisches Bild: Eichhörnchen laufen zwischen den alten Bäumen auf den Rasenflächen hin und her, der Sicherheitsdienst dreht seine Runden und mal überquert ein Anwohner mit seinem Hund das Gelände. Es ist leer. Zu leer. Jörg Erpenbach findet: „Hier muss sich etwas tun. Wir brauchen mehr Leben auf dem Campus.“ Seit Februar leitet der 51-Jährige den Campus. Sein erstes Ziel: Den Standort bekannt machen – und das auch bei der Unnaer Bevölkerung.

„Unna ist nicht als Hochschulstandort bekannt, das ist für uns natürlich nicht einfach“, schildert Erpenbach die Ausgangslage. Die Nähe zu Dortmund mache es für Unna nicht leicht, bei Studenten wahrgenommen zu werden. Doch es geht Erpenbach nicht nur um die Studenten: „Der Campus ist ein Teil von Unna. Die Unnaer Bürger sind hier willkommen, ob sie hier studieren oder nicht.“ Doch dazu müssen sie erst mal auf den Campus kommen. Die geografische Lage in Massen-Nord ist alles andere als ideal. Und auch wenn auf dem Campus 500 Menschen studieren, sind sie eben nicht rund um die Uhr da, sondern besuchen Unna nur während ihrer Präsenzzeiten. Dann wohnen sie im Campus-eigenen Hotel – wirkliche Nähe zur Stadt, deren Namen der Campus trägt, kann so nur schwer entstehen.

Winter-Uni als Chance Mit der Winter-Uni, die in Kooperation mit der VHS auf dem Hochschulcampus in diesem Semester erstmalig stattfindet, beginnt der Prozess des „Sich-Öffnens“ in Richtung Bevölkerung: „Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Wenn Unnaer Senioren hier auf dem Campus die Winter-Uni besuchen, baut sich vielleicht die Hemmschwelle ab, zu uns raus zu kommen“, hofft Erpenbach auf viele Multiplikatoren. Um auch alltags mehr Leben auf die leeren Flächen des Campus-Geländes zu bekommen, denkt der Campusleiter über einen „Senioren-Parcous“ nach. „Das sind Sportgeräte, an denen einfache Bewegungsübungen ausgeführt werden können. Den Platz dafür haben wir hier“, erklärt Erpenach. Mit der Hochschule für Gesundheit ist zudem ein Partner auf dem Campus vertreten, zu dem die Idee eines Bewegungs-Parcours gut passen würde. Auch für Jugendliche aus Massen könnte das Gelände attraktiv sein, meint Erpenbach. „Es gibt Tischtennisplatten, einen Basketballkorb und ein Soccer-Feld soll jetzt entstehen.“

„Es wäre auch schön, wenn in dem Gebäude gegenüber unserer Verwaltung etwas einzöge, das zu dem Konzept des Campus passt“, spricht Erpenbach das bisher ungenutzte Gebäude auf dem Gelände an. Ein Innovations- oder ein Reha-Zentrum wäre denkbar. Doch das ist Zukunftsmusik. „Das Wichtigste ist jetzt zunächst, dass wir den Campus bekannter machen. Das braucht seine Zeit“, setzt Jörg Erpenbach Prioritäten. Gespräche mit der Stadt, der VHS, der Wirtschaftsförderung und den Stadtwerken hat er bereits geführt, als nächstes stehen die heimischen Schulen und Unternehmen auf der Besuchsliste.

Nachbarschaftsfest geplant Angesichts von zwei Hochschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auf einem – noch dazu in der Peripherie liegenden – Campus angesiedelt sind, scheint das wie eine Gratwanderung: Wie kann man zwei Hochschulen bei potenziellen Studenten bekannt machen und gleichzeitig den Campus Unna als eigenständige Marke in der Region etablieren? „Das ist schwierig“, gibt Erpenbach zu, „es geht nur über ein gutes Netzwerke, gerade auch auf der lokalen Ebene.“ Ein Nachbarschaftsfest auf dem Campus-Gelände könne er sich gut vorstellen. „Dann können die Unnaer einfach mal das Gelände kennenlernen; sehen, was sich entwickelt und welche Chancen es für die Stadt bietet.“ Für den Campus selbst sieht Erpenbach gute Perspektiven: „Das Potenzial für 1000 Studierende ist da.“

Nachbarschaft und Heimat im Fokus

Jörg Erpenbach über ...

... Nachbarschaft: „Es gibt keine Berührungsängste. Die Buderus-Siedlung hat beispielsweise schon angefragt, ob sie das Campus-Gelände in ihr Jubiläumsfest miteinbeziehen können. Wir können uns vorstellen, in Kooperation mit der Flüchtlings-Unterkunft auch Kurse für die Flüchtlinge anzubieten. Allerdings hängt das auch immer davon ab, wie lange sie tatsächlich hierbleiben.“

Pro. Dr. Jörg Erpenbach leitet seit Februar den Campus in Massen. Foto: Gemünd Fankultur: „Ich habe seit 35 Jahren eine BVB-Dauerkarte und auch meine zweijährige Tochter ist schon Mitglied. Ich würde mich also durchaus als Fan bezeichnen. Ich glaube, man kann über den BVB in Unna viel bewegen; die Nähe zu Dortmund ist ja sehr deutlich spürbar. Wir planen derzeit, den Film „You never walk alone" im Unnaer Kino zu zeigen und dies mit einer Diskussion mit einem prominenten Gast zu verbinden."

... Heimat: „Ich bin gebürtig aus Ennepetal, würde mich aber mittlerweile als Dortmunder Jung‘ bezeichnen. In zwanzig Minuten bin ich auf dem Campus in Massen. Meine Heimat ist also definitiv der Ruhrpott.“