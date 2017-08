Freche Ottilie herrscht im Garten

Wenn Peter Mühlhaus im Garten arbeitet, ist es schnell geschehen. Einmal nicht richtig aufgepasst und Ottilie schnappt zu: Glücklicherweise knabbert sie dabei nur an seinen Arbeitsschuhen. Die Schildkröte ist trotz ihres Rufes als langsames Tier sehr flink und besitzt eine ausgeprägte Neugier. „Wir tragen bei der Arbeit im Garten nur noch festes Schuhwerk“, erzählt Peter Mühlhaus.

Der große Garten hat neben Rasenflächen viele Beete, Sträucher, Verstecke und einen Teich. In diesem Reich findet Ottilie alles, was sie zum Leben braucht. Futter müssen ihre Menschen ihr nicht besorgen. Selbst ein Quartier für den Winterschlaf sucht sie sich selbst – wo genau, das weiß Familie Mühlhaus gar nicht.

Kennengelernt hat die Familie die Schildkröte durch die älteste Tochter. Diese brachte ihr damaliges Klassenmaskottchen über die Ferien immer mit nach Hause. Nach ein paar Jahren blieb Ottilie schließlich ganz bei der Familie in Uelzen. „Wir kennen sie seit 40 Jahren“, sagt Gertrudis Mühlhaus.

Ottilie weiß sich durchzusetzen. Auch die zwei Hunde in Mühlhaus‘ Garten knurrt sie selbstbewusst an. „Unsere Enkel hatten anfangs ein wenig Angst vor ihr“, sagt Gertrudis Mühlhaus. Inzwischen aber nimmt auch der neunjährige Tim das interessante Tier ohne Scheu hoch, wenn er seine Großeltern besucht. Peter Mühlhaus hat allerdings etwas gebastelt in den Jahren, um das Familienleben ottiliensicher zu machen. Kleine Fußbänke oder Bretterbarrieren machen entspanntes Sitzen im Grünen möglich, ohne ein plötzliches und schmerzhaftes Zwicken. So ist auch die Terrassentür gesichert. Die schwere Holztür ein Stück aufzuschieben, ist für die neugierigen zweieinhalb Kilo mit Panzer und vier Beinen kein Problem. Und natürlich hält Ottilie auch das Wohnhaus für ihr Revier.