Fast 2000 Kinder in Unnas Kitas

1961 Kinder haben Plätze in Kindertageseinrichtungen. 401 von ihnen sind jünger als drei Jahre. Hinzu kommen inzwischen 155 Kleinkinder, die von Tagesmüttern betreut werden. In der Gruppe derer, die einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, also mindestens ein Jahr alt sind, liege die Quote der Betreuten in Unna bei 65 Prozent, berichtet Jugendamtsleiter Heinz-Dieter Edelkötter. Bei 35 Prozent habe die Zielvorgabe des Landes gelegen, als der Rechtsanspruch vor rund zehn Jahren eingeführt wurde, so Edelkötter.

In einer Stadt ohne kommunale Kindergärten ist diese Versorgung kirchlichen und freien Einrichtungsträgern zu verdanken. „Sie sind sehr engagiert“, lobt Edelkötter. Aktuell arbeiten zwei Träger am Ausbau des Platzangebots. Der katholische Kindergarten in Hemmerde wächst durch Ausbau um zwei Gruppen. Sie sind nicht ganz planmäßig fertig geworden und gehen offiziell zum 1. Oktober an den Start. Einige zusätzliche Kinder würden aber schon betreut, sagt Edelkötter. 30 neue Plätze werden in Hemmerde geschaffen, 16 davon für unter Dreijährige. Zum 1. September soll das Keep-Familienzentrum in Königsborn 40 neue Plätze schaffen. Der Kindergarten richtet eine vorübergehende Außenstelle an der Zechenstraße im Gebäude der früheren Videothek ein.

Das Provisorium soll 2019 von einem neuen Kindergarten am Schulzentrum Nord abgelöst werden. Einen zweiten neuen Kindergarten plant die Stadt in einem Anbau an die Massener Schillerschule. Die mit sechs Gruppen größte neue Kita ist für den Standort Hertinger Tor vorgesehen. Bis spätestens 2021 sollen die drei neuen Einrichtungen an den Start gehen.

Kurzfristig zusätzliche Platzkapazitäten zu schaffen, sei derzeit nicht nötig, sagt Edelkötter. Das Jugendamt führe aber Gespräche mit verschiedenen Trägern um vorzubeugen für den Fall, dass während des laufenden Kindergartenjahres plötzlich Bedarf entsteht. Platzreserven gebe es für solche Fälle nicht mehr. Er hoffe, dass Lösungen dann im Bestand möglich sind, ohne teure Anbauten.

Mit dem Kita-Ausbau reagiert die Stadt auf positive Entwicklungen, die noch vor Jahren nicht erwartet wurden: Die kindergartenrelevanten Jahrgänge liegen wieder stabil bei 500 Kindern. Es ist aber auch heutzutage mehr Platz nötig für Förderung, Differenzierung, Essen und Schlafen. Ganztagsbetreuung im Kindergarten hat immer mehr zugenommen – „eine gute Entwicklung mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt die Beigeordnete Kerstin Heidler.