Ende einer Traditionsgaststätte

Das markante Haus fällt auf, ist es doch eines der wenigen noch erhaltenden Fachwerkhäuser in Massen: Haus Cromberg liegt zentral an Massens Mittelstraße, gut erreichbar für Radler, Fußgänger und Autofahrer. Damit ist wohl auch zu erklären, wieso das über 250 Jahre alte Gebäude schon früh als Gaststätte genutzt wurde. Jetzt jedoch ist damit Schluss.

Nachdem der letzte Pächter krankheitsbedingt Ende April aufgeben musste, ruhte der Restaurantbetrieb. Und er wird auch nicht wieder aufgenommen, wie der Eigentümer des Gebäudes im Gespräch mit unserer Redaktion jetzt erklärt. Trotz intensiver Suche habe man keinen geeigneten Pächter gefunden, der die lange gastronomische Tradition von Haus Cromberg fortführen könnte. Daher der Entschluss: Die Gasträume sollen in drei Wohnungen umgebaut werden; das Grundstück, auf dem sich die Kegelbahn befindet, soll ebenfalls bebaut oder anderweitig genutzt werden (siehe zweiter Artikel). Die entsprechenden Bauanträge für den Umbau sind vorbereitet. In dieser Woche beginnt der Eigentümer damit, die Gaststätte auszuräumen. Mit diesem Schritt endet eine Gaststätten-Tradition, die schon vor 1850 begann.

Damals erwarb Otto Cromberg senior das Gebäude, in dem sich bereits eine Gaststätte befand. 1890 bekam diese einen großen Saal, der wegen seiner imposanten Gestaltung mit Bühne und Emporen landläufig auch als „Kaisersaal“ bezeichnet wurde. Rund 500 Gäste fanden dort Platz. Als in den 1980er-Jahren die Sporthalle der angrenzenden Schillerschule gebaut wurde, musste der „Kaisersaal“ weichen. Bis in die 1950er-Jahre hinein befand sich im Westteil des Gebäudes auch ein Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäft.

Stets geblieben sind der Biergarten und die Kegelbahn. Die gab es zu Anfangszeiten noch in der Freiluftversion: Direkt neben dem Biergarten und dem achteckigen Pavillon wurde draußen gekegelt. Die Kegelbahn wurde in den vergangenen Jahren noch oft genutzt, meint Massens Ortsvorsteher Peter Kracht. Er bedauert den Verlust der Gaststätte. „Das ist schade für Massen, weil damit ein Treffpunkt verloren geht. Viele werden dem Haus Cromberg nachtrauern." Nicht nur Keglerrunden seien oft in dem Traditionshaus eingekehrt, auch für Kaffeegesellschaften nach Beerdigungen seien die Räume häufig genutzt worden. „Die Lage des Hauses Cromberg war dafür einfach gut geeignet. Zudem stimmte die Qualität", meint Kracht.

Ende April hatte der mittlerweile verstorbene Pächter von Haus Cromberg, Jürgen Braun, aus gesundheitlichen Gründen die Gaststätte vorübergehend schließen müssen. Einen Nachfolger, der das Traditionshaus in seinem Sinne weiterführen könne, habe er trotz einiger Gespräche mit Interessenten nicht gefunden, sagt der Eigentümer. Um einen Leerstand zu vermeiden, sei daher der Entschluss gereift, das Gebäude zur Wohnnutzung umzubauen.

Parkplätze statt Kegelbahn

Der Eigentümer von Haus Cromberg hat nach eigenen Angaben der Stadt Unna das Grundstück, auf dem sich die Kegelbahn befindet, angeboten. Die Kegelbahn grenzt direkt an die Sporthalle der Schillerschule und der Platz könnte zur Erweiterung des dortigen Parkplatzangebotes genutzt werden, so die Idee des Eigentümers.