Einfach zuhören gehört auch dazu

Porree, Bohnen, Paprika, Kräuter – vor Margarete Klei auf dem Tisch türmt sich das Gemüse. „Zur Zeit haben wir viel Gemüse, auch Obst gibt es gerade sehr viel“, sagt die 83-Jährige. Sie ist eine von elf Ehrenamtlichen im Team der Tafel in Massen. Montags ist Ausgabetag und Margarete Klei freut sich auf diesen Tag.

Um zehn Uhr geht es los. Dann bauen die Ehrenamtlichen im Saal des Melanchthon-Hauses die Tische in einem Halbkreis auf und verteilen die Kisten mit den Lebensmitteln. Jeder ist für „seine“ Ecke zuständig. Während Margarete Klei Tomaten sortiert und Porreestangen zusammenbindet, kümmert sich Hildegard Vogelberg um den Joghurt und die Wurstwaren. Beide Frauen tragen Handschuhe, arbeiten routiniert und scherzen dabei mit den anderen im Raum. „Das ist hier eine schöne Gemeinschaft“, erzählt Hildegard Vogelberg, „wir kennen uns, wissen, was wir zu tun haben und verlieren dabei auch nie den Spaß an der Sache.“

Bis zwölf Uhr müssen sie alles vorbereitet haben, dann beginnt die Ausgabe. Schon um kurz vor halb zwölf stehen draußen vor der Tür die ersten Kunden.

Hildegard Vogelberg arbeitet seit über zehn Jahren im Team der Tafel in Massen mit. Ihr Einsatz begi ... Hildegard Vogelberg arbeitet seit über zehn Jahren im Team der Tafel in Massen mit. Ihr Einsatz beginnt mit dem Sortieren der angelieferten Lebensmittel. Die Waren sind in Kategorien unterteilt auf den Tischen verteilt. Foto: Gemünd Zwischen 30 bis 40 Menschen kommen regelmäßig zur Tafel in Massen. Unter ihnen sind Familien, alleinstehende Frauen, Rentner, Flüchtlinge. „Es ist bunt gemischt“, beschreibt Uwe Schlüter die Kundschaft, die jeden Montag vorbeikommt und gegen ein geringes Entgelt Lebensmittel von der Tafel bekommt. Schlüter, der gerade erst die Leitung der Ausgabe in Massen übernommen hat, weiß, dass es für viele seiner Kunden kein leichter Schritt ist, ins Melanchthon-Haus zu kommen. „Viele schämen sich, hierher zu kommen. Das spürt man. Umso mehr sind wir hier bemüht, eine angenehme Atmosphäre für alle zu schaffen.“

Und das scheint zu gelingen. „Alle sind freundlich, nett und hilfsbereit“, bescheinigt eine Kundin der Tafel den Ehrenamtlichen, „bei manchen bleibe ich auch länger stehen und wir reden einfach ein bisschen.“ Nachfragen, zuhören – auch dafür bleibt Zeit. Helmut Sirak ist noch frisch im Team der Helfer, seit einem Dreivierteljahr unterstützt er die Tafel-Kunden, die die grünen Einkaufskisten nicht selbst tragen können. Geduldig geht er von Station zu Station, packt Joghurt und Brot zu Gurken und Bohnen und hilft beim Einpacken. „Ich habe einfach mal gefragt, ob Hilfe gebraucht würde und jetzt bin ich hier. Ich bereue es keine Sekunde“, sagt der 62-Jährige.