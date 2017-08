Eine Radtour für den guten Zweck

Die Diagnose im vergangenen November ist ein Schock für die ganze Familie: Bei Toni Wright wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem weit fortgeschrittenen Stadium festgestellt, Heilungschancen bestehen kaum. Ihre Familie beschreibt es als „dunkelsten Tag aller Zeiten“, ob der schlimmen Nachricht macht sich Fassungslosigkeit breit. Eine Fassungslosigkeit, die jedoch schnell in eine andere Richtung umschwenkt: Statt Trauer sollen positive Erinnerung die Behandlung Wrights begleiten, ihr und der Familie die Möglichkeit geben, sich gemeinsam auf etwas zu fokussieren.

Erinnerungen, in denen Deutschland eine besondere Rolle zukommt. Vater Alwyn ist als Mechaniker der Britischen Streitkräfte viele Jahre in Deutschland stationiert, Tochter Toni kommt in Hannover zur Welt. Und so entsteht die Idee, jene Orte zu bereisen, zu denen die Familie eine Beziehung hat: den Geburtsort, ehemalige Wohnhäuser oder den Campingplatz, auf dem die Familie für fünf Jahre einen Wohnwagen besaß. „Alle zwei oder drei Jahre wurde ich auf einem anderen Stützpunkt stationiert, da gibt es zahlreiche Orte, die wir besuchen können“, berichtet Nash.

Ein einfaches Abfahren jener Orte mit dem Auto soll es jedoch nicht sein. Vielmehr hat die Familie den Wunsch, etwas damit zu verbinden, an das man sich erinnern wird. Und so entsteht die Idee, die Strecken zwischen den verschiedenen Orten mit dem Fahrrad zurückzulegen – innerhalb von fünf Tagen. 400 Kilometer durch West- und Norddeutschland, beginnend in Massen, von 1971 bis 1973 der Wohnort von Familie Nash.

Eigentlich soll die Reise bereits Ende Mai stattfinden, die ganze Familie nebst der Erkrankten den Weg nach Deutschland antreten. Doch dazu kommt es nicht mehr: Am 25. Mai, ein halbes Jahr nach der Diagnose, verstirbt Toni Wright. Die Familie nimmt für einige Zeit Abstand von ihren Plänen.

Jedoch nur für wenige Monate, in denen aus dem ursprünglichen Fahrerduo ein Quartett wird. Zu Alwyn Nash und Emma Kindred, Schwester der Verstorbenen, kommen zwei weitere Teilnehmer. Zum einen John, Toni Wrights Ehemann, der erst nach dem Tod seiner Frau mit dem Radfahren beginnt. Zum anderen Eyal Shtern, ein Freund Nashs, der als begeisterter Radfahrer quasi das Gegenteil verkörpert.

Spendenaktion für das Hospiz

Die Aufmerksamkeit, die diese Tour insbesondere im heimischen Suffolk erzeugt, verbindet die Familie mit dem guten Zweck – sie ruft zu Spenden auf. Und zwar für jenes Hospiz, in dem Toni Wright einen Großteil ihrer letzten Monate verbrachte. 10.000 Pfund lautet das ursprüngliche Ziel. Dieses ist schon vor dem ersten Kilometer der Reise erreicht. Nun sollen es bis zum Jahresende rund 35.000 Pfund werden.

Und für die Familie selbst wird es zur Zeitreise. Immer wieder suchen die Radler nach bekannten Anblicken, etwa dem ehemaligen Wohnhaus in Massen. Das Gebäude selbst steht noch. Details aus dem Umfeld wie beispielsweise ein ehemaliger Kiosk fehlen hingegen. Eindrücke, welche die Familie gemeinsam sammelt. Denn neben den Fahrern sind auch viele weitere Familienmitglieder nach Deutschland gekommen. Sie sorgen unter anderem für die Logistik oder Dokumentation der Reise, kümmern sich um die Enkelkinder Nashs.

Für ihn wird die Tour auch sportlich eine besondere Herausforderung. „Mit dem Fahrrad habe ich früher nie mehr als die Strecke bis zum Pub zurückgelegt“, scherzt er. Zumindest bis zur Reiseidee, ab diesem Zeitpunkt trainierte er eifrig für die Herausforderung.

Britische Streitkräfte in Deutschland Die Geschichte der in Deutschland stationierten Truppen beginnt mit dem Ende des 2. Weltkrieges. Die britische Besatzungszone erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg sowie Nordrhein-Westfalen. Ebenso unterstand dem Königreich ein Sektor Berlin. Auf dem Gebiet der Besatzungszone entstanden neue militärische Einrichtungen, ebenso wurden bestehende Einrichtungen übernommen. Auf dem Höhepunkt waren mehr als 100000 Soldaten in Deutschland stationiert. Hinzu kommen Familienangehörige und Zivilangestellte in den Einrichtungen. 2010 wurde statt einer Reduzierung und Umstrukturierung der Truppen, der vollständige Rückzug aus Deutschland verkündet. 2013 wurde bekannt gegeben, dass der bis 2020 geplante Abzug aller britischen Truppen deutlich schneller vollzogen wird. Ein Großteil der Truppen kehrte bereits bis spätestens 2016 zurück, die verbliebenen Truppen werden bis 2019 folgen. Die verbliebenen Stadtorte der Britischen Armee befinden sich in Ostwestfalen.

Kränze im Gedenken an Heidi Hazell

Auf den ersten Blick war es kaum mehr als eine Randnotiz: Bevor sich Familie Nash am Montagmorgen auf den Weg zu ihrem ehemaligen Wohnhaus machte, legte sie an der Friedenskirche zwei Kränze nieder – im Gedenken an Heidi Hazell, die dort am 7. September 1989 erschossen wurde.

Es war ein Anschlag, zu dem sich später die Irisch-Republikanische Armee (IRA) bekannte. Heidi Hazell sei irrtümlicherweise das Opfer geworden, eigentlich habe man ihren Mann, einen Stabsfeldwebel der britischen Rheinarmee, treffen wollen, erklärte die Terrororganisation kurz nach dem Anschlag.

Die Suche nach den Attentätern verlief seinerzeit erfolglos, bekam 2015 jedoch eine neue Wendung. Die Generalbundesanwaltschaft entschied seinerzeit, das Ermittlungsverfahren erneut aufzurollen. Unter anderem gab es neue Zeugenaussagen. Verantwortlich dafür waren die Bemühungen von Melanie Anan, der Nichte des Opfers, die sich seit vielen Jahren für die Klärung des Falles einsetzt. fst