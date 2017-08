Doppelgänger nehmen Wälder ein

Über 40 Jahre war Dr. Klaus Coen beim Verein „Deutsche Gesellschaft für Mykologie“ als Pilzsachverständiger tätig. Das hat er zwar altersbedingt aufgegeben, dennoch ist es ihm ein Anliegen, die Unnaer über Pilze aufzuklären. „Viele haben auch heute noch panische Angst vor Pilzen“, erklärt er. Pilze seien aber ungefährlich, wenn man sie richtig bestimmen könne. Dabei ist Vorsicht geboten, denn viele Speisepilze haben Doppelgänger, die dem Genießer Pilzgerichte verleiden können. Der Gallenröhrling beispielsweise sieht aus wie der Steinpilz, ist aber gallenbitter. Daher ist es wichtig, Pilze genau bestimmen zu können. Nicht, dass man den Falschen isst.

Denn mit giftigen Pilzen ist nicht zu spaßen. Das zeigt eindrucksvoll der kahle Krempling. Er sieht dem Pfifferling ähnlich, ist aber giftig. Manche Menschen vertragen ihn, weshalb er jahrelang als Speisepilz eingestuft wurde. Andere hingegen leiden an schweren Vergiftungen. „Zunächst bildet sich im Körper ein Antigen-Antikörper-Komplex. Sobald es davon einen Überschuss gibt, zersetzen die Komplexe die roten Blutkörperchen, das nennt man auch Immunhämolyse. Dazu kommen Nierenversagen und Leberschäden“, schildert Coen die Folgen einer Vergiftung. Es ist also Vorsicht geboten.

Dass viele Pilze schon jetzt wachsen, liegt am Wetter, sagt Coen: „Dieses Jahr hatten wir starke Regenfälle und schwüle Wärme. Deshalb haben wir auch schon jetzt viele Pilze.“ Die Hauptpilzzeit ist eigentlich im September und Oktober. Wald- und Steinpilze findet man schon jetzt, ebenso wie Maronen-Röhrlinge, Pfifferlinge und Hallimasche.

Nach dem fleißigen Sammeln folgt die Zubereitung. Zunächst sollten die Pilze – falls notwendig – mit einer Bürste gesäubert werden. Doch auch vor der Zubereitung sollte man die Pilze noch einmal überprüfen – und vorsichtshalber einige Exemplare behalten, falls doch Unwohlsein nach dem Verzehr auftritt. Das erleichtert dann die Bestimmung.

Anschließend kann man sie nach Belieben kochen oder braten. Die Hauptsache ist, dass sie gut durchgekocht sind – sonst sind eventuell nicht alle ungesunden Stoffe vernichtet, die auch in genießbaren Waldpilzen enthalten sein können. Coens Frau Dorothea verrät: „Mischpilze, also Röhrlinge oder Lamellenpilze, sind würziger als etwa Steinpilze.“ Salz und Pfeffer reiche, dann bleibe der Geschmack der Pilze erhalten.

Beim Sammeln die Regeln beachten

Beim Pilzsammeln kann einiges schief gehen. Am wichtigsten ist: Nur zum Verzehr mitnehmen, was man kennt.

Weiterhin sollten Pilze nur in Körben gesammelt werden, in Plastiktüten verderben sie schnell. Pilze gehen häufig eine Mykorrhiza ein, eine Lebenspartnerschaft mit Bäumen. In dieser Partnerschaft schließt der Pilz die Mineralien für den Baum auf, der Baum wiederum versorgt den Pilz mit Nährstoffen. Viele Pilze findet man daher unter Bäumen, den Birkenpilz beispielsweise unter der Birke. Der Teil, der gesammelt wird, ist der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz wächst in weiten Netzen unter der Erde. Daher sollten sie abgeschnitten, niemals herausgerissen werden, sonst geht das unterirdische Pilzgeflecht kaputt. Zu junge, alte oder zerfressene Pilze sollte man außerdem an Ort und Stelle lassen.

Der Sammler sollte zudem stets die Orientierung behalten, beispielsweise mithilfe der Sonne. Und prüfen, ob das Betreten des Geländes und das Sammeln der Pilze überhaupt erlaubt sind.

Sachverständige statt Silberlöffel

Das richtige Bestimmen von Pilzen ist eine schwierige Aufgabe. Unterstützung bieten Pilzratgeber mit Bestimmungsschlüsseln. Das sind lange Listen aller Pilzmerkmale, an denen Laien sich entlangarbeiten und so den Pilz identifizieren können.

Auf den Rat alter „Weisheiten“ sollte man nicht achten. Einen Silberlöffel ins Pilzgericht zu halten und auf Verfärbungen zu untersuchen, bringt nichts. Auch Pilz-Apps taugen oft nur zur ersten Orientierung. Besser sind die Tipps von Experten: „Brechen Sie die Haube des Pilzes ab und diese entzwei. Eine Hälfte legen Sie auf ein weißes, die andere auf ein schwarzes Blatt Papier“, beschreibt Coen den Vorgang zur Sporenbestimmung. Während der Nacht lösen sich Sporen aus dem Pilz. Morgens sind weiße Exemplare auf dem dunklen Papier erkennbar oder dunkle auf dem hellen Papier. Nach diesem Verfahren kann also die Farbe der Sporen bestimmt werden. Zusammen mit den anderen Merkmalen ergibt sich dann die Pilzsorte. Sporen, Lamellen, Stiel – der Pilz muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden.

Wer sich unsicher ist, die Sorte richtig bestimmt zu haben, und auf Nummer sicher gehen möchte, sucht Hilfe bei einem Pilzsachverständigen – wie Klaus Coen. Er bietet seine Hilfe an: „Wer sich unsicher ist, kann das Exemplar in der Ring-Apotheke abgeben und ich rufe dann zurück.“