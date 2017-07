Der Vater des Lebenszentrums

Dr. Hans Küsel ist ein großes Vorbild. Darüber dürfte wohl niemand streiten. Und er ist es für Menschen verschiedener Generationen. Jungen Berufstätigen hat er vorgelebt, dass es auch neben einem anspruchsvollen Beruf möglich ist, sich freiwillig für wertvolle Projekte stark zu machen. Seit einigen Jahren können ihn sich auch ältere Menschen zum Vorbild nehmen. Er selbst profitiere am meisten von seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Sie hielten ihn gesund und jung, sagt er. Man glaubt es ihm. Wer ihn erlebt, wenn er in der Stadt unterwegs ist, könnte ihn für einen rüstigen Senioren von Anfang 70 halten.

Landrat Michael Makiolla verlieh dem 89-Jährigen am Montag im Spiegelsaal von Haus Opherdicke das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Einige Verdienstkreuze hat Makiolla schon an besondere Menschen übergeben dürfen. Aber selten sei eine Ordensbegründung so lang gewesen, kommentierte der Landrat. 1973 hatte Küsel bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Die nun erfolgte Höherstufung sei nur möglich, wenn Engagement deutlich ausgeweitet wurde.

Ausbau der Ferienkolonie

Im Vordergrund steht Küsels Wirken für das Lebenszentrum. Damit dürften die meisten den Unnaer verbinden. Durch seine Arbeit beim Klöckner-Bergbau kam der promovierte Jurist in Kontakt mit der „Barmer Ferienkolonie“ in Königsborn, damals eine Kinder-Lungenheilstätte. Diese wurde dann ausgebaut zum heutigen Lebenszentrum, einem umfassenden Kompetenzzentrum für die medizinische und soziale Betreuung behinderter Menschen.

© Hennes „Wem es gut geht, der ist verpflichtet, etwas für andere zu tun, denen es weniger gut geht." Nach diesem Grundsatz handelt Dr. Hans Küsel seit den 1960er-Jahren. Foto: Archiv

Es ist heute eine der profiliertesten und innovativsten Behinderteneinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Und diese Entwicklung gilt als Küsels Verdienst. „Ohne sein Engagement würde das Lebenszentrum Königsborn heute sicherlich nicht mehr bestehen“, heißt es im von Landrat Makiolla verlesenen Begründungstext aus dem Hause des Bundespräsidenten. Küsel werde zurecht als „Vater des Lebenszentrums“ bezeichnet. Vor allem die Finanzierung der unterschiedlichen Einrichtungen war die Aufgabe, der Küsel sich annahm. Seine Arbeit für das Lebenszentrum begann 1964, als er hauptberuflich schon in leitender Funktion bei der Klöckner-AG hatte. Bis 1994, vier Jahre nach seinem Eintritt in den hauptberuflichen Ruhestand, kümmerte er sich um die Finanzen des Lebenszentrums. Bis 2009 blieb er Vorstandsmitglied.

Küsel verhandelte hartnäckig mit Sozialversicherungen und Behörden. Auch Kritik bringe er stets deutlich, aber freundlich vor, sagte Elke Schmidt-Sawatzki, Landesvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.

Aktiv für die Wohlfahrt

Für diesen engagiert sich Küsel seit Ende der 1960er-Jahre. 1978 gründete er selbst die Kreisgruppe Unna des Paritätischen. 25 Jahre war er ehrenamtlicher Richter. Von 1960 bis 1997 war er auch Vorstandsmitglied im Evangelischen Krankenhaus Unna, ab 1988 Vorsitzender. Durch Küsel organisiert, halfen Krankenhäuser aus dem Kreis Unna nach der Wende Kliniken im sächsischen Döbeln. Auch an den Aufbau eines Sozialverbands in Schlesien erinnert sich Küsel besonders. Seinem jeweiligen Arbeitgeber und seinen Mitarbeitern dankte Küsel dafür, dass ihm seine Ehrenämter ermöglicht wurden, ebenso seiner Familie, „die akzeptierte, dass Mann und Vater zu ehrenamtlichen Besprechungen das Haus verließ und am häuslichen Schreibtisch die Pflegesatzverhandlungen vorbereitete“.

Verdienstkreuz 1. Klasse gibt es selten Für den Verdienstorden der Bundesrepublik gibt es verschiedene Stufen. Die erste ist das Verdienstkreuz am Bande. Deutlich seltener gibt es das Verdienstkreuz 1. Klasse. Im Kreis Unna wurde dieser Orden seit dem Jahr 1975 nur 30 Mal verliehen. Dr. Hans Küsels Kreuz ist Nummer 31. Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Nach einer Anregung, jemanden auszuzeichnen, folgt ein offizielles Verfahren. Letztlich entscheidet dann der Bundespräsident.

„Opa Hans“, der beliebte Vorleser

Nach den vielen Aufgaben „auf Leitungsebene“, so Küsel selbst, habe er sich vor zwölf Jahren für die Arbeit „auf Handlungsebene“ entschieden. Seitdem ist er „Sprachpate“ und liest in Offenen Ganztagsschulen als beliebter „Opa Hans“ Kindern vor. So hilft er insbesondere Schülern aus Zuwandererfamilien, Deutsch zu lernen. Immer wieder spricht der Unnaer auch vor jungen Menschen über sein Leben vor dem Beruf und dem Ehrenamt. Als Zeitzeuge schildert er, wie es jungen Menschen während des NS-Regimes erging. Auch im Seniorenheim liest Hans Küsel den Menschen vor. Und selbst dort sind einige Zuhörer jünger als er.