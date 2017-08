Der Papst kommt nach Massen

„Für uns ist es ein großes Ereignis und ein bedeutender Schritt in der Geschichte der Gemeinde“, macht diese Vorfreude auch vor Vater Abuna Tawadros, Priester der Massener Kopten, nicht Halt. Am Abend des 24. Oktober wird er zu den ersten Gemeindemitgliedern gehören, die Tawadros II., seit 2012 Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhles des heiligen Markus, in Massen begrüßen dürfen.

Ein Besuch, der zu einem Fest für die hiesige Gemeinde und viele koptische Christen in Deutschland wird. „Wir erwarten rund 1000 Gäste“, berichtet Vater Tawadros. Platz innerhalb des Gotteshauses werden diese zwar nicht finden, aber die Gemeinde will vorsorgen. Bei gutem Wetter werden weitere Gläubige einen Platz im Außenbereich finden, bei mäßiger Witterung soll ein Zelt aufgebaut werden. In beiden Fällen wird das Geschehen innerhalb der Kirche per Leinwand übertragen.

Und dieses Geschehen beginnt früh. Bereits am Morgen des 25. Oktober kommen die Gläubigen zusammen, um 8 Uhr beginnt die Weihe. Anschließend folgt die mehrstündige Messe. Typisch hierfür sind in der koptisch-orthodoxen Kirche Hymnen, die im Wechsel zwischen Priester, Diakonen und Gläubigen gesungen werden. Nach einem gemeinsamen Imbiss besteht die Möglichkeit der Audienz mit Papst Tawadros II. – auch für die Ehrengäste. „Wir haben viele Unterstützer, die uns bei der Verwirklichung helfen. Diese sind bei dem Fest natürlich willkommen“, so Vater Tawadros.

Möglicherweise wird es bereits am Abend des 24. Oktober ein gemeinsames Gebet der Gemeinde und ihres Kirchenoberhauptes geben. Ob sich dieses realisieren lässt, hängt allerdings von der Ankunftszeit des Papstes ab.