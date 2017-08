Autosperre am zweiten Teich

Dass sich die Stadtverwaltung schwer tut, Autos durch „physische“ Maßnahmen die Zufahrt ins Naherholungsgebiet zu verweigern, war schon bislang ersichtlich. Selten stößt ein von der SPD vorgetragener Antrag im Rathaus auf so viel Widerstand. Zuletzt empfahl die Stadt in einer Beschlussvorlage sogar ausdrücklich, die Sperrung abzulehnen – ohne Erfolg jedoch, weil eine fraktionsübergreifende Mehrheit die Autos heraushalten will aus dem Bornekamp. Seit Juni ist der Einbau einer physischen Sperre für einen Versuchszeitraum von einem Jahr beschlossene Sache. Inzwischen sind zwei Monate vergangen, aber einen Poller gibt es noch nicht.

Präziser gesagt: Es gibt ihn durchaus, jedoch müsste er eingesetzt werden. Nach einem unruhigen Sonntagmorgen, an dem morgens um 7 Uhr Taxis in den Bornekamp fuhren, um die letzten Gäste einer Party im „Beo“ abzuholen, wandte sich ein Anwohner an die Stadt. Warum es so lange dauere, den politischen Beschluss umzusetzen, wolle er wissen, da doch am ersten Teich die Halterung für die herausnehmbaren Poller der Krötenschutzaktion genutzt werden könnten.

Die Antwort der Stadt überrascht: Um Anliegerinteressen wie die eines Landwirts und einiger Gartenbesitzer zu berücksichtigen, seien „Vorüberlegungen“ nötig gewesen. Deren Ergebnis ist nun, dass der Poller am zweiten Teich aufgestellt werden soll, vermutlich im September.

Besagter Anlieger reagierte mit Unverständnis auf diese Idee, könne man die wenigen berechtigten Nutzer dieses Wegeabschnittes doch mit einem Schlüssel für die Poller ausstatten. Und im Prinzip bliebe die Einfahrt in den Bornekamp vom Süden her ja offen – nur die Durchfahrt würde unterbunden.

Die nun angeregte Lösung birgt weiteren Diskussionsbedarf. Die Anfahrt zur Hundewiese gleich neben dem ersten Teich wäre praktisch von Norden und Süden her möglich. Aus Richtung Innenstadt kommend wären wenige Meter Fußweg zu meistern – wenn das Auto auf der schmalen Bornekampstraße zurückgelassen wird. Doch auch die Gefahr irrtümlicher Einfahrten besteht, wenn die Hinweisschilder an den Zugängen zum Bornekamp übersehen werden.