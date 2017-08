Abgerutscht an den Rand

Eine gute Arbeit, Haus mit Garten, zwei Kinder. Frank L. (Name geändert) hatte alles, was man sich vorstellt, wenn von normalen Verhältnissen die Rede ist. Einfach war es allerdings nicht. L.s Kinder sind beide schwer krank, brauchen viele Behandlungen, viel Zeit und Kraft. „Ich habe nur für die Kinder gearbeitet“, erinnert sich der heute 47-Jährige.

Vor drei Jahren begann eine Krise in der Partnerschaft. Deren Tiefpunkt war erreicht, als L. die Scheidungspapiere zugestellt bekam. „Da bin ich in ein richtiges Loch gefallen.“ Wegen starker psychischer Probleme konnte er nicht zur Arbeit. Er hatte einen Job als Kommissionierer im Handel. „Das habe ich eigentlich gern gemacht.“ L. musste in Behandlung, auch in eine Klinik. Irgendwann lief L.s Krankengeld aus, er musste zur Arbeitsagentur, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Der Übergang war nicht reibungslos. Schnell waren zwei Monatsmieten nicht bezahlt. L. war längst in einer schweren Lebensphase angekommen. Als er dann eine Sachbearbeiterin in der Behörde beleidigte, erhielt er eine Geldstrafe. Diese konnte er nicht bezahlen zu dem Zeitpunkt. Die Folge: Haft. „Ich war 55 Tage in Dortmund in der JVA.“ Danach musste er das gemietete Haus räumen. „Das war unser Palast. Trampolin, Kletterturm, die Kinder hatten alles“, erinnert er sich. Das war im Mai dieses Jahres.

L. stand plötzlich ohne Wohnung da. Hätten nicht Freunde oder Verwandte helfen können? Er habe niemanden, sagt L. Während der Ehe sei er nur für die Familie da gewesen, habe fast keine Freundschaften aufgebaut oder gepflegt. Einen Kumpel hatte er, einen Arbeitskollegen. Der sei für ihn da gewesen während der Ehekrise. Aber im vergangenen Jahr sei dieser Freund verstorben. „Jetzt ist keiner mehr da.“ Seit Mai lebt L. nun in seinem Wagen. Das erscheint ihm sicherer als die Obdachlosenunterkunft. Aber einfach ist an diesen Lebensumständen nichts. „Nachts haben wir jetzt nur noch so acht Grad. Es wird langsam kalt im Auto.“

Der Wagen, der am Straßenrand parkt, fällt Passanten nicht weiter auf. Einigen Menschen, die dort öfter unterwegs sind oder die an der Straße wohnen, schon. L. wurde schon angesprochen, warum er sich ständig in seinem Auto aufhalte und ob er nicht woanders stehen könne. Die Erklärung für den Parkplatz seiner Wahl erscheint simpel. „Hier habe ich Internet.“ Es ist eine Stelle im Stadtgebiet, wo Smartphonenutzer kostenlos Zugang zum W-Lan von Helinet haben. Abends fahre er meist ein Stück weiter weg. Dorthin, wo keine Häuser mehr stehen. Zum Schlafen.

An manchen Stellen im Stadtgebiet ist WLAN kostenlos nutzbar. Das kann ausschlaggebend sein dafür, wo sich ein Mensch aufhält.

Manchen irritiert dieses Leben. Der Mann tue ihr Leid, aber sie fühle sich auch unwohl, wenn ein Fremder ständig vor ihrem Haus sei, sagt eine Anwohnerin. Doch er führe sicher nichts Böses im Schilde, beteuert L. „Ich tue niemandem etwas.“ Polizei und Ordnungsamt haben auch schon an seine Scheibe geklopft. Doch für die Polizei gibt es keinen Grund, gegen den Mann vorzugehen. Und das Ordnungsamt hat bisher auch nichts unternommen. Ist ein Auto zugelassen und ordnungsgemäß geparkt, sei unerheblich, ob sich ein Mensch darin aufhält oder nicht.

Den für die Internetnutzung günstigen Standort will L. ungern aufgeben. Er sucht über das Internet nach einem Weg, aus seiner Lage herauszukommen: nach einer Wohnung. „Aber ich bekomme nichts“, sagt er. Zwei Zimmer, 40 bis 50 Quadratmeter, das würde ihm schon weiterhelfen. Bezahlen könnte er die Miete, schließlich beziehe er Arbeitslosengeld. Doch günstige, kleine Wohnungen sind in Unna bekanntlich rar. Und sobald ein Vermieter von L.s Lebensumständen erfährt, ist die Wohnung „schon vergeben“. Keine Wohnung – keine Arbeit. Und umgekehrt. Dass er einmal in eine solche Klemme geraten könnte, hätte er nie geglaubt, sagt L. „Es ist die reinste Qual.“

HoheDunkelziffer Im Jahr 2016 wurden 308 wohnungslose Menschen in der Caritas-Beratungsstelle an der Hansastraße betreut. Wie viele Menschen im südlichen Kreis Unna tatsächlich wohnungslos sind, lässt sich kaum schätzen. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Wenn mehrere Säulen wegbrechen, wird es schwer

Eine wichtige Anlaufstelle für wohnungslose Menschen im südlichen Kreis Unna ist die Caritas. Sie unterhält an der Hansastraße unter anderem eine Beratungsstelle. Die Tagesstätte dort nutzt auch Frank L. regelmäßig, etwa um dort zu duschen. Dass Menschen wie er aus gesicherten Verhältnissen in die Wohnungslosigkeit abrutschen, sei leider nicht ungewöhnlich, sagt Caritas-Streetworkerin Tanja Scheuermann. Familie, Gesundheit, finanzielle Absicherung, Freizeit: Diese vier Säulen seien wichtig für gesicherte Lebensumstände. „Wenn nur eine Säule wegbricht, ist das meistens noch nicht so schlimm“, sagt Scheuermann. In den meisten Fällen kommen aber mehrere Probleme zusammen, sodass es zum Abrutschen in die Wohnungslosigkeit kommt. Frank L. habe noch recht gute Chancen, wieder Fuß zu fassen, sagt Scheuermann. Sie kennt ihn und schätzt ihn als motiviert ein und sehr aktiv bei der Wohnungssuche. Allerdings sei es im Raum Unna inzwischen sehr schwer, kleine und für Hilfeempfänger bezahlbare Wohnungen zu finden. Und Vermieter hätten mitunter Vorbehalte gegenüber Menschen, die schon einmal von einer Zwangsräumung betroffen waren oder Hilfen beziehen. Betroffene müssten viel Ausdauer und Glück haben, so Scheuermann. Ohne Job sei es schwerer, eine Wohnung zu finden, und umgekehrt. Sie rate allerdings dazu, als Erstes eine Wohnung zu suchen, um sich aus dieser Zwickmühle zu befreien.