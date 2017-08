69 Einwände gegen Autobahnplanung

Ende des vergangenen Jahres hatte die Landesbehörde Straßen NRW die Planungen für den Ausbau des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna vorgestellt. Daraufhin hatte es insgesamt 69 Einwendungen gegeben. Das berichtete die Bezirksregierung Arnsberg, federführend beim Planfeststellungsverfahren. Straßen NRW habe sich entschlossen, Änderungen an dem Planwerk vorzunehmen – welche, das verriet die Bezirksregierung mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nicht. Die betroffenen Einwender seien informiert worden und könnten sich noch einmal äußern, so Christoph Söbbeler, Sprecher der Bezirksregierung. Die Frist für diese Erwiderungen ende in dieser Woche.

Danach soll sich die Straßen-NRW-Planungsbehörde in Meschede wieder mit dem Projekt beschäftigen und wiederum zu den jüngsten Einwendungen Stellung beziehen. Schließlich muss die Bezirksregierung entscheiden, ob und wann es einen Erörterungstermin gibt. Bei einer solchen Versammlung würden die Punkte, zu denen es Kritik oder Anregungen gegeben hat, besprochen. Wann das Verfahren abgeschlossen wird und wann die Arbeiten beginnen können, sei nicht vorherzusagen, so Söbbeler.

Das ist geplant: Blau markiert ist die Autobahn 44, die erweitert werden soll. Auch die A1 soll nörd ... Das ist geplant: Blau markiert ist die Autobahn 44, die erweitert werden soll. Auch die A1 soll nördlich des Kreuzes zusätzliche Manövrierspuren erhalten. Zwei neu zu errichtende Überflieger-Fahrspuren (grün und rot) erleichtern das Abbiegen, ohne dass das Kreuz verstopft, wie es bisher häufig geschieht. Grafik: mapz.com/Raulf Bis 2030 soll der Bau beginnen. Das geht zumindest aus dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) des Verkehrsministeriums hervor. Darin sind alle Straßenbauprojekte aufgelistet und mit Prioritäten versehen.

Wenn gebaut wird, dann zuerst der Lärmschutz. Das ist eine Forderung, die die Stadt Unna, eine der Einwenderinnen, gestellt hat. Sie stützt damit das Ziel der Bürgerinitiative, die Lärmschutz für den Unnaer Süden fordert. Da das Autobahnkreuz und die Autobahn nicht nur ertüchtigt, sondern grundlegend umgebaut werden, muss der Bund als Bauherr Lärmschutzwände errichten lassen, die es bisher nicht gibt. Dass diese noch vor dem Bau der eigentlichen Brückenbauwerke und Straßen aufgestellt werden, ist auch realistisch.

Außerdem lenken Stadt und Bürgerinitiative den Blick der Planer auf die Bornekamptalbrücke: Diese gilt als eine der wesentlichen Lärmquellen. Denkbar sei der Bau eines Tunnels; auch über eine Absenkung der Autobahn zur Verringerung des Lärms wurde schon diskutiert.

Eine weitere städtische Forderung betrifft Feuerwehrzufahrten: Da das Autobahnkreuz seine Kleeblattform verliert, müssen zusätzliche Wege für die nicht seltenen Fälle geschaffen werden, in denen die Unnaer Feuerwehr auf A1 oder A44 Menschen retten muss. Außerdem will die Stadt eine sinnvolle Abfolge der Bauphasen erreichen: Nicht mehr durch das Kreuz, sondern über eine neue Abfahrt am Holzwickeder Ölpfad soll die Stadt Unna angebunden werden. Und diese Anschlussstelle, so fordert es die Stadt Unna, soll gebaut werden, bevor die alte Fahrbeziehung abgebunden wird.

Mehr Leistung für mehr Verkehr Kern der Planungen ist der Umbau des Autobahnkreuzes, damit der Verkehr besser hindurchfließt. Die jetzige Kleeblattform soll aufgegeben werden zugunsten von Überfliegerspuren wie am Kamener Kreuz. Die Autobahn 44 westlich des Kreuzes soll auf vollwertige sechs Spuren ausgebaut werden. Auch für die Autobahn 1 nördlich des Kreuzes ist eine Aufweitung geplant. Verkehre sollen möglichst früh aufgeteilt werden, anstatt wie bisher das komplette Kreuz passieren zu müssen.

Unna im Kreuznamen war hart erkämpft

Vor 45 Jahren begann, was heutzutage für viele Autofahrer eine Selbstverständlichkeit ist: Von Unna nach Soest führt eine Autobahn. „Schneller zur Möhne – Letzte Arbeiten an der Autobahn Unna-Soest“ titelte unsere Zeitung etwa am 21. Oktober 1972. Der Ende dieses Jahres freigegebene Abschnitt der A44 ist 34,4 Kilometer lang. Sein Bau inklusive 52 Brücken hatte 235 Millionen Euro gekostet. Der Arbeitstitel der Strecke lautete „Bundesautobahn A16 Ruhrgebiet-Kassel“. Dessen Kreuzung mit der Autobahn 1 sollte ursprünglich anders heißen. Gegen die geplante Bezeichnung „Autobahnkreuz Dortmund“ hatte der damalige Unnaer Stadtdirektor Karl-Heinz Prescher protestiert. Bis zum Bundesverkehrsminister ging er, damit das neue Autobahnkreuz auf Unnaer Gebiet nicht bloß nach der großen Nachbarstadt benannt würde.

7,4 Millionen Euro für Reparaturen

Vor dem großen Umbau des Kreuzes und der Erweiterung der Autobahnen stecken Land und Bund Millionen in die Ertüchtigung der Anlagen. 7,4 Millionen Euro werden verbaut, ohne dass das Kreuz oder die Strecke leistungsfähiger werden. Es geht um den Erhalt. Im Kreuz ist ein Teil der Arbeiten am Brückenbauwerk abgeschlossen. Anfang September sollen zwei noch gesperrte Kreisel im Autobahnkreuz wieder für den Verkehr freigegeben werden, sagt Markus Miglietti, Sprecher von Straßen NRW. Parallel zur Fahrbahnerneuerung „oben“ auf der Brücke wird das Bauwerk „von unten“ verstärkt. 90 Tonnen zusätzlicher Stahl werden in die Brücke eingebaut, damit sie den gestiegenen Belastungen standhält. Diese Arbeiten, die mit Einschränkungen für den Verkehr einhergehen, sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.