Festival der Ballone

Auch in diesem Jahr werden rund 200.000 Besucher in der 26.000-Einwohner-Stadt Warstein erwartet, wenn vom 1. bis zum 9. September erneut die Ballone in den Himmel steigen.

Es ist die 27. Auflage der Warsteiner Internationalen Montgolfiade, erwartet werden zahlreiche Teams auch aus dem Ausland. Zwei Mal täglich werden laut Angaben der Organisatoren die riesigen bunten Ballonhüllen mit heißer Luft gefüllt: morgens um 6.30 Uhr und spätnachmittags gegen 17.30 Uhr geben beste Windverhältnisse den Piloten in einem circa zweistündigen Zeitfenster grünes Licht. Dann steigen bis zu 200 Ballone gleichzeitig in die Lüfte und verwandeln sie in ein Farbenmeer.

„Es ist schon beeindruckend, wenn die Heißluft-Giganten vom Montgolfiadegelände wie auf ein unsichtbares Kommando abheben. Das ist einfach ein atemberaubender Anblick“, schwärmt Uwe Wendt, Geschäftsführer der Warsteiner Internationalen Montgolfiade GmbH.

„Elf Nationen werden in diesem Jahr in Warstein vertreten sein. Selbst aus Brasilien reist ein Pilot mit seinem Team an“, sagt Wendt. Neben den klassischen tropfenförmigen Heißluftriesen mischen sich auch einige besondere Formen am Himmel, die die Zuschauer mit ihrem Auftritt ins Staunen versetzen. Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn der Orient Express auf eine gigantische, lachende Sonnenblume oder die bunte Matroschka auf den Babybel-Käse trifft und sie alle sich in das farbenfrohe Spiel mischen. Auch der Minion-Ballon wird sicherlich seine Fans finden.

Ballonglühen

Als Besuchermagnet haben sich schon seit Jahren die abendlichen Night-Glows (Ballonglühen) bewährt und gehören zu den Attraktionen der Montgolfiade. In der Dämmerung werden alle am Boden stehenden Ballonhüllen zum Glühen gebracht. Passend zur Musik beweisen die Piloten Taktgefühl, erzeugen durch die Betätigung ihrer Brenner ein Wechselspiel von leuchtenden und dunklen Heißluftriesen und ziehen damit jeden in ihren Bann. „Die Night-Glows sind aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken. Sie sind ein absoluter Höhepunkt“, so Wendt.

Auch eine Besonderheit der WIM: die alljährlich stattfindenden Ballonwettkämpfe. Beim „Albert Cramer Long Distance Rennen“ steigen die Ballone morgens auf, begeben sich über die gewöhnliche Höhe hinweg und liefern sich ein Rennen am Sauerländer Himmel.

Fallschirmsprünge

Die Damen der Ballönerszene wollen dem nicht nachstehen. Die Pilotinnen zeigen beim „Ladies Cup“ ihre Geschicke im Ballonkorb. Mit waghalsigen Fallschirmsprüngen aus Ballonkörben und zielgenauem Landen auf dem farbigen Markerkreuz am WIM-Gelände begeistern die Ballonsportler am ersten Wochenende die Besucher beim Paraballooning-Wettbewerb.

Besuchern wird zudem die (kostenpflichtige) Möglichkeit geboten, in einem Heißluftballon oder in einem Luftschiff mitzufahren.

Weitere Informationen zum Programm der 27. Warsteiner Internationalen Montgolfiade im Internet unter www.warsteiner-wim.de.