Zwei DM-Titel für Julia Ritter

Eine klare Sache für die Top-Favoritin war der Diskuswurf der weiblichen U20. Kugelstoß-U20-Europameisterin Julia Ritter, die für den TV Wattenscheid 01 startet, lag lange mit 52,99 Metern vorn und erreichte mit 55,25 Metern im sechsten und damit letzten Durchgang dann sogar fast noch ihre persönliche Bestleistung. „Weiter hat sie bisher nur einmal bei einem Wettkampf in Halle geworfen“, sagt Vater und Trainer Reiner Ritter. Am Ende des Wettkampfs lag sie deutlich vor der Zweitplatzierten Annina Brandenburg (Düsseldorf) die es gerade auf 51,51 Meter gebracht hatte. Mit dieser Weite hätte Julia Ritter bei der EM im italienischen Grosseto im übrigen Silber, fast sogar Gold gewonnen, doch da spielten bekanntlich die Nerven nicht mit.

Das war bei der Deutschen ganz anders, denn auch am Sonntag präsentierte sich die Oberadenerin in blendender Verfassung. Im Kugelstoßen war sie mit der glänzenden Weite von 16,51 Metern wieder einmal nicht zu schlagen. Diese Weite erzielte sie wie am Tag zuvor mit dem Diskus im letzten Versuch. „Eine Weltklasseleistung“, lobte Reiner Ritter. Wohl wahr, denn auch hier hängte sie die Konkurrenz deutlich ab. Hanna Meinikmann lag als zweite (15,48) mehr als einen Meter zurück.

Damit hat Julia Ritter in diesem Jahr bei deutschen Meisterschaften das Maximum - jeweils beide Hallen- und Freilufttitel - erreicht. Dazu der Sieg bei den Europameisterschaften mit der Kugel. „Mehr geht nicht“, freute sich Reiner Ritter.

Diskus bleibt auf der Strecke

Letztmals startete Julia Ritter bei einer Jugend-DM. Nun folgt schon bald der Sprung zu den „Großen“. Dafür wird sie sich wohl entscheiden müssen, ob sie mit dem Diskus oder der Kugel weitermacht. „Ich denke, der Diskus wird auf der Strecke bleiben, denn dafür bin ich eigentlich zu klein“, sagt Julia. 1,78m ist die groß, die Spitzen-Diskussportlerinnen bringen es mindestens auf 1,85m. Als Kugelstoßerin passen die Maße. „Außerdem habe ich eben viel Kraft“, sagt die frisch gebackene deutsche Meisterin.

Nun legt Julia Ritter erst einmal eine Pause ein und verbringt zwei Wochen Urlaub in der Karibik. Ende des Monats wird das Sportjahr dann mit der deutschen Polizeimeisterschaft abgeschlossen.