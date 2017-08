Start in Saison ist geglückt

Den dicksten Brocken hatte gleich zu Beginn der neuen Spielzeit der SuS Kaiserau aus dem Weg zu räumen. Im Auswärtsspiel in Wethmar traf das Team von Marc Woller gleich auf einen der großen Aufstiegsfavoriten. Beide Mannschaften gelten als torhungrig und offensivstark, sodass schon im Vorfeld auf ein großes Spektakel gehofft werden durfte. Die Teams hielten artig Wort und lieferten sich an der Wehrenboldstraße einen offenen Schlagabtausch. Dass Kaiserau am Ende knapp die Nase vorn hatte, war auch ein wenig Glück. „Es hätte durchaus ein Remis werden können, aber wir haben eben einen Hauch effektiver agiert“, freute sich Woller. Des Weiteren stachen bei den Schwarz-Gelben gleich auch zwei Neuzugänge. Jan Vehring markierte bereits in der 14. Spielminute den Führungstreffer, Keeper Marcel Vieregge hielt in der Folge mit mehreren starken Paraden den Sieg fest.

Einen erfolgreichen Start in die neue Saison verbuchte auch der FC Overberge. Das 2:1 in Lüdinghausen war für Trainer Daniel Frieg aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Vor Lüdinghausen sollte jeder gewarnt sein. Die Truppe ist extrem gallig, geht robust zu Werke und bleibt dabei noch ausgesprochen fair“, lobte der Coach den Gegner. Es war also schon ein hartes Stück Arbeit, was der FCO zu verrichten hatte. Garant des Erfolges war diesmal nicht ein einzelner Akteur, sondern vielmehr das funktionierende Kollektiv. „Wir haben uns aufs Kontern verlegt und die Mannschaft hat das bestens umgesetzt“, freute sich Frieg. Ablesbar ist das am Spielfilm der Partie, den beide Overberger Treffer resultierten aus Ballgewinnen mit anschließendem schnellen Umschaltspiel.

Eine Kontertaktik hatte sich auch der VfL Kamen im Heimspiel gegen die Viktoria aus Kirchderne zurechtgelegt. Mit dem 2:2 gegen den vermeintlichen Aufstiegskandidaten hätte die Truppe von Sascha Siegner im Vorfeld wohl auch sehr gut leben können. Nach den gespielten 90 Minuten im Jahnstadion sah das indes ganz anders aus. „Kirchderne war nur in den Anfangsminuten tonangebend“, klärte Siegner auf. „Danach waren wir mindestens auf Augenhöhe und hätten auch für den Sieg infrage kommen können.“ Vor allem an der Torausbeute gilt es nun im Training zu arbeiten. Siegner wird dabei ab sofort von Bastian Gronert unterstützt. Der zurzeit verletzte Spieler übernimmt mit sofortiger Wirkung die Rolle des Co-Trainers. „Vom bisherigen ‚Co‘ Willy Schlej haben wir seit drei Wochen nichts mehr gehört, der ist irgendwie verschollen“, erklärt Siegner diese Maßnahme.

Nicht mehr viele Akteure im Training hat hingegen in den kommenden Wochen Rot-Weiß Unna. Das eh schon prall gefüllte Lazarett des Aufsteigers wurde am Wochenende nochmals aufgestockt. Beim 2:2 in Nordkirchen verdrehte sich der hochgeschriebene A-Jugendliche Dustin Rebbert unglücklich das Knie. Die anschließende Diagnose brachte die schlimmsten Befürchtungen zu Tage. Der Youngster wird mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes lange Zeit ausfallen. „Das wiegt natürlich noch viel schwerer als das Remis. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und sind sicher, dass er noch stärker zurückkommen wird“, macht Trainer Ahmet Aktas seinem Schützling Mut. Rein sportlich lief es für den Liganeuling zum Saisonstart unerwartet gut, mit ein bisschen mehr Glück hätte in Nordkirchen sogar ein Sieg herausspringen können. Immerhin führte RW Unna im Münsterland noch bis zur 83. Minute mit 2:0. Danach allerdings zahlte der Aufsteiger Lehrgeld und kassierte in der Nachspielzeit durch einen Elfer den unglücklichen Ausgleich.

Eine Führung nicht verteidigen konnte auch der Holzwickeder SC II beim Gastspiel in Dorstfeld. Beim Aufsteiger musste sich das Team von Olaf Pannewig am Ende mit einem 1:1 begnügen. „Das haben wir uns alles selbst zuzuschreiben, ich habe oft genug gewarnt“, war der Trainer nicht wirklich zufrieden mit dem Auftreten seiner Truppe. Hatte es in Abschnitt eins noch nach einem erfolgreichen Auftakt ausgesehen, brachte sich der HSC im zweiten Spielabschnitt selbst um den Lohn. „Da haben wir das Spielen eingestellt und nicht mehr wirklich funktioniert“, haderte Pannewig. Dorstfeld kam zurück in die Partie und konnte verdientermaßen ausgleichen. „Wir nehmen das mit ins Training und wissen, was wir in Zukunft besser machen können“, blickt Pannewig bereits nach vorn.