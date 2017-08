HSC reist zum Derby nach Wickede

Beide Teams kennen sich natürlich allein schon durch die räumliche Nähe bestens, was der Partie wie immer zusätzliche Brisanz verleiht. Und ein Favorit in dieser Begegnung ist im Vorfeld nicht auszumachen, wenngleich die Gäste schon zu HSV-Zeiten zumeist schlecht nördlich der Bundesstraße 1 ausgesehen haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an den 19. Februar diesen Jahres, als der HSC - in der vergangenen Spielzeit also - im Schatten des Dortmunder Airports am Ende deutlich mit einer 0:3-Schlappe die Segel streichen musste. Ob das am morgigen Sonntag besser wird, bleibt abzuwarten. Der Vorjahreszweite aus Holzwickede läuft nämlich bekanntermaßen seiner guten Form aus der vergangenen Spielzeit noch ein wenig hinterher. Auf der anderen Seite bekamen aber auch die Ambitionen der Wickeder am vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt mit dem 3:4 bei Aufsteiger Finnentrop-Bamenohl einen gehörigen Dämpfer. Dabei sah die Westfalia bis sieben Minute vor dem Abpfiff trotz Unterzahl - Kapitän Anil Konya hatte nach einer Tätlichkeit bei einer 3:2-Führung die Rote Karte gesehen - wie der Sieger aus, um dann doch noch einzubrechen. Anil Konya wird seinem Team folgerichtig gegen den alten Rivalen fehlen. Ob die Chancen der Holzwickeder durch den Ausfall des Wickeder Spielführers steigen, ist nicht sicher. Klar ist auf jeden Fall: Die vom Trainer-Duo Alexander Gocke und Thomas Gerner gecoachten Dortmunder werden morgen allein schon deshalb eine hoch motivierte Mannschaft aufs Feld schicken, weil ihre Elf mit der wohl nicht eingeplanten Schlappe in Finnentrop-Bamenohl schon etwas unter Zugzwang steht. Darauf werden sich die Blau-Grünen einstellen müssen. „Wir haben unseren Plan nicht durchgezogen. Haben Standards zugelassen, die die Mannschaft eigentlich vermeiden sollte“, sah Alexander Gocke als einen Grund für die Niederlage im Sauerland an.

„Die Wickeder werden bestimmt eine Lösung finden, wie sie den Ausfall von Konya kompensieren können. Wir müssen uns erheblich steigern, wenn wir bestehen wollen. Es ist ein Derby mit all seinen über Jahre gewachsenen Reizen. Wir freuen uns darauf“, sagt HSC-Coach Axel Schmeing.