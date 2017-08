„Typisch Ferien“: Mehr Arbeitslose

Als „typisch für die Zeit während der Sommerferien“ bezeichnet Geschäftsführerin Claudia Hermsen von der Arbeitsagentur Hamm die Entwicklung im zurückliegenden Monat. Im Kreis Unna waren Ende Juli exakt 16.900 Menschen arbeitslos gemeldet – 0,9 Prozent oder 143 mehr als im Juni, aber 4,4 Prozent oder 787 weniger als im Juli des Jahres 2016. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent.

Den jährlichen Anstieg im Juli erklärt die Arbeitsagentur mit der Beendigung von Ausbildungsverhältnissen, die nicht nahtlos in eine Anschlussbeschäftigung münden. Die Zahlen stützen diese Einschätzung, denn der Anstieg der Arbeitslosigkeit traf vor allem junge Menschen. Im Juli waren 185 mehr Frauen und Männer unter 25 Jahren arbeitslos. Die Zahl von insgesamt 1516 liegt sogar um 39 über der des Vorjahres. Sie bedeutet einen – im Idealfall schnell vorübergehenden – Rückschlag im Kampf um die vom Landrat Michael Makiolla ausgegebene Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit bis 2020.

Mit arbeitslosen Flüchtlingen ist die Entwicklung nicht unbedingt in Zusammenhang zu bringen, denn ihre Zahl sank im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht um 33 auf 1037. Viele belegen derzeit ein Programm zur beruflichen Eingliederung, berichtet die Arbeitsagentur. Leichte Rückgänge gab es auch im Bereich der älteren Arbeitslosen (minus 28 auf 3398) und bei den Arbeitslosen mit Behinderung (minus 10 auf 1496). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg dagegen um 35 auf 6921 Menschen leicht an.

Gewohnt unterschiedlich verlief die Entwicklung in den zehn Städten und Gemeinden. In Schwerte (plus 8), Bönen (plus 11) und Lünen (plus 21) fiel der Anstieg sehr niedrig aus, während das kleine Holzwickede immerhin 39 Arbeitslose (plus 7,6 Prozent auf 555) mehr verzeichnete.

Für Fröndenberg (minus 25 auf 620), Kamen (minus 16 auf 1961) und Unna (minus 9 auf 2042) meldet die Arbeitsagentur sogar leichte Rückgänge.