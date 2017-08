Staus nach Unfall auf der A1

Kurz nach 17 Uhr war nach Angaben der Polizei ein Lkw-Fahrer aus Hamm auf einen Sattelschlepper aus dem Kreis Borken aufgefahren. Der Sattelschlepper musste aufgrund der Verkehrslage abbremsen – das bemerkte der Lkw-Fahrer aus Hamm offenbar zu spät und prallte auf den Laster.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Die Rettungskräfte befürchteten schwerste Verletzungen und forderten vorsorglich den Rettungshubschrauber an. Doch der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und auch selbstständig aussteigen. Er wurde in einem Krankenwagen behandelt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer bis zurück nach Schwerte. Während der Bergungsarbeiten war die A1 Richtung Bremen komplett gesperrt, nach etwa einer Stunde konnten zwei Spuren wieder freigegeben werden.

Auch auf der Gegenfahrbahn entstand ein Stau bis zum Kamener Kreuz. Grund dafür waren allzu neugierige Autofahrer. Sie bremsten ab, um den Unfall zu beobachten. Ein Polizist fotografierte während des Einsatzes mehrere Gaffer.

Ob die Gaffer mit Konsequenzen zu rechnen haben, steht noch nicht fest.