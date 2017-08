Staus durch Grünpflege auf A44

Wer morgens von Dortmund nach Unna pendelt, kennt das Problem: Wegen der seit dem Frühjahr andauernden Brückenbauarbeiten im Kreuz Dortmund/Unna und der damit einhergehenden Sperrung der Ausfahrt nach Unna staut es sich regelmäßig auf der Umleitungsstrecke über die Anschlussstelle Unna-Ost.

In dieser Woche steigt das Staupotenzial trotz Urlaubszeit noch einmal an, weil Straßen NRW im Mittelstreifen das Grün zurückschneiden lässt. Die Arbeiten laufen bis einschließlich Freitag täglich von 9 bis 15 Uhr, betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und dem Kreuz Werl, in beiden Fahrtrichtungen. „Wenn es sich in einer Richtung zu sehr staut, wechseln die Arbeiter die Seite“, sagt Straßen-NRW-Sprecher Markus Miglietti.

Brückenbaustelle

Der jeweils linke Fahrstreifen wird für die Arbeiten gesperrt, sodass zeitweilig nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Während diese „Wander-Baustelle“ nur von kurzer Dauer sein wird, müssen Autofahrer noch bis Ende September mit den Einschränkungen wegen der Brückenverstärkung im Kreuz Dortmund/Unna leben.

Da es gerade in den Baustellenbereichen immer wieder zu Staus kommt, appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmer, vorausschauend zu fahren. Aufmerksamkeit sei das Wichtigste, so Sprecherin Nina Vogt. Gerade auf den Autobahnen im Kreis Unna, wo viel Güterverkehr unterwegs sei, könne es immer sein, dass der Verkehr vor einem plötzlich zum Erliegen komme. Wer dann abgelenkt ist, zum Beispiel, weil er nur einmal kurz auf sein Smartphone schauen wollte, kann den Unfall oft nicht mehr verhindern.

Rettungsgasse

Außerdem sollten Autofahrer in Staus genug Abstand halten, damit sie im Falle eines Unfalls problemlos eine Rettungsgasse bilden können. Wer sinnbildlich „im Kofferraum“ des Vordermanns steht, hat freilich keinen Platz mehr zu rangieren.

Das Betreten der Fahrbahn ist übrigens nur zur Unfallsicherung erlaubt. Sich im Stau kurz mal die Beine zu vertreten, kann dagegen böse enden. Es könnten Rettungsfahrzeuge oder auch jemand auf die (ebenfalls verbotene) Idee kommen, durch die Rettungsgasse zu fahren, um Zeit zu sparen.

Zeit sparen wollen auch die Menschen, die ständig zwischen den einzelnen Fahrspuren hin und her „springen“ – in dem Irrglauben, dadurch schneller durch den Stau zu kommen. Dieses Verhalten bringe keinen Vorteil, erklärt der Auto Club Europa (ACE) mit Verweis auf zahlreiche Studien, es könne den Stau eher noch verschlimmern: Weil andere Autos für Spurwechsler immer wieder abbremsen müssen, kann es dahinter weiter stocken.