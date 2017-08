SEK nimmt „Reichsbürger“ fest

Wie unsere Zeitung am Mittwochmittag erfahren hat, äußerte ein Mann in der Nacht im Internet eine Morddrohung gegen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Er kündigte in einem Posting unter seinem Klarnamen an, ein Gewehr mit Zielfernrohr mit zu Schulz‘ abendlichem Wahlkampf-Auftritt nach Unna zu bringen. Damit werde er Schulz „erledigen“.

Die benachrichtigte Polizei stellte bei der Überprüfung des Namens fest, dass es sich um einen vorbestraften Reichsbürger aus Werl handelt. Am Morgen erfolgte die Festnahme durch das SEK.

Die Polizeipräsenz rund um den Auftritt des Kanzlerkandidaten soll dem Vernehmen nach deutlich erhöht werden. Das zuständige Polizeipräsidium aus Dortmund verwies auf Anfrage unserer Zeitung auf eine Pressemitteilung, die am Nachmittag veröffentlicht werden solle.

Schulz steht ab 19 Uhr auf dem Marktplatz in Unna auf der Bühne.